محافظ السويس يتفقد الكورنيش القديم ومنتجع البلوبيتش

تفقد اللواء العربي السروي، محافظ السويس، يرافقه اللواء عبد العظيم محمد رئيس حي السويس، واللواء غريب عبد السميع رئيس مجلس إدارة مشروع الشاليهات والشواطئ، بجولة لمنطقة الخور (أ) منتجع البلوبيتش بحي السويس.

وعاين المحافظ على الطبيعة، للوقوف على المشروعات التي ستقام بالمنتجع مثل “ملاهي للأطفال، وكافيتيريا، وحمامات سباحة، وصالات أفراح شتوي وصيفي، ومساحات خضراء، وسينما”.

كما تفقد المحافظ ورئيس حي السويس منطقة الخور(ب)، الكورنيش القديم، للوقوف على أعمال التطوير التي ستقام به حيث طلب من حي السويس، سرعة البدء في تطوير ورفع كفاءة الكورنيش القديم وتجميله في الوقت الحالي وإنارته بالطاقة الشمسية وتوصيل كافة المرافق والخدمات له.

وأشار إلى أن هناك دراسات تتم للوصول إلى أفضل شكل وأجمل تصميم من أجل إعادة الشكل الجمالي للكورنيش القديم، حتى يعود متنفسًا ومنتجعًا ترفيهيًا لشعب السويس.