أخبار عاجلة

«اللي بيربي ديب بياكله».. كمال يوجه «3 رسائل» تحذيرية لأمير قطر -
فيديو.. «أصحاب المعاشات»: نواجه عملية تجويع ممنهجة من الحكومة -
عضوان بالكونجرس يشيدان بدور مصر في محاربة الإرهاب.. والسيسي يرد -
بالفيديو.. محمد أبو حامد: «المعاشات» أكبر أزمة ورثها النظام الحالي -
خلال لقائها السيسي..لاجارد تشيد بالتقدم في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي -
محافظة أسوان تبحث حلول مشكلة المياه الجوفية بأساليب علمية -
فيديو| لهذه الأسباب يرفض حازم إمام الترشح لرئاسة الزمالك حاليا -
بالفيديو.. حازم إمام عن تصريحات شيكابالا: «بعد أيه؟» -
فيديو.. أديب يعرض فرصة عمل للمصريين مقابل 400 ألف جنيه في 3 شهور -
إطلاق اسم شهيدين على مدرستين في دمياط -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

بريطانيا تعلن تمسكها بدعوة “السيسى” لزيارتها.. وتؤكد: التواصل مع الدول مهم

Google+ Print
بريطانيا تعلن تمسكها بدعوة “السيسى” لزيارتها.. وتؤكد: التواصل مع الدول مهم بريطانيا تعلن تمسكها بدعوة “السيسى” لزيارتها.. وتؤكد: التواصل مع الدول مهم

تمسكت البريطانية بالدعوة التى وجهتها للرئيس عبدالفتاح السيسى، لزيارة لندن، مؤكدة أن التواصل مع مختلف دول العالم أمر هام، ويتيح الفرص لطرح القضايا المثيرة للقلق. وقالت متحدثة باسم رئيس الوزراء البريطانى، ديفيد كاميرون : “الحكومة البريطانية تبحث إمكانية إجراء محادثات بين السيسى وكاميرون فى لندن، فى وقت ما هذا العام.. تحدث رئيس الوزراء من قبل عن أهمية أن نتواصل مع الدول حيث توجد قضايا مهمة للمصالح الوطنية للمملكة المتحدة وأن نعمل معها، فعندما نتواصل مع تلك الدول يمكننا طرح الأمور المثيرة للقلق، ولا توجد قضايا غير مطروحة للنقاش”.

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
فيديو.. «أصحاب المعاشات»: نواجه عملية تجويع ممنهجة من الحكومة

فيديو.. «أصحاب المعاشات»: نواجه عملية تجويع ممنهجة من الحكومة

السيسي: نحب مواطنينا مثلما تفعل الحكومة الأمريكية

السيسي: نحب مواطنينا مثلما تفعل الحكومة الأمريكية

الحكومة: 105 ملايين جنيه لاستكمال تطهير بحيرة البرلس

الحكومة: 105 ملايين جنيه لاستكمال تطهير بحيرة البرلس

الحكومة تطرح الأسماك بمنافذ التموين بأسعار مخفضة .. "البوري بـ33 جنيهًا والبلطي بـ5 جنيهات"

الحكومة تطرح الأسماك بمنافذ التموين بأسعار مخفضة .. "البوري بـ33 جنيهًا والبلطي بـ5 جنيهات"