بريطانيا تعلن تمسكها بدعوة “السيسى” لزيارتها.. وتؤكد: التواصل مع الدول مهم

تمسكت الحكومة البريطانية بالدعوة التى وجهتها للرئيس عبدالفتاح السيسى، لزيارة لندن، مؤكدة أن التواصل مع مختلف دول العالم أمر هام، ويتيح الفرص لطرح القضايا المثيرة للقلق. وقالت متحدثة باسم رئيس الوزراء البريطانى، ديفيد كاميرون : “الحكومة البريطانية تبحث إمكانية إجراء محادثات بين السيسى وكاميرون فى لندن، فى وقت ما هذا العام.. تحدث رئيس الوزراء من قبل عن أهمية أن نتواصل مع الدول حيث توجد قضايا مهمة للمصالح الوطنية للمملكة المتحدة وأن نعمل معها، فعندما نتواصل مع تلك الدول يمكننا طرح الأمور المثيرة للقلق، ولا توجد قضايا غير مطروحة للنقاش”.