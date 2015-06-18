صلاة التراويح تخلصك من الترهلات وتيبس العضلات

صلاة التراويح، الصلاة المميزة للشهر الفضيل، التى ينتظرها الصائم من العام للعام، إلا أن البعض يهمل أداءها، معتقدين خطئًا أنها سبب فى الشعور بالإجهاد إلا أنها فى الحقيقة سبب فى التخلص من الكسل والإجهاد.

ويوضح الدكتور أحمد منير أخصائى أمراض العظام أن التراويح تلك الصلاة الروحانية الجميلة تساعد على التخلص من تيبس العضلات وعلى مرونتها ولياقتها، وهذا الانتظام فى ممارسة حركات الصلاة التى تعد رياضة حقيقة، يساعد على مرونة الجسم وزيادة لياقته ونشاطه.

وأضاف أخصائى العلاج الطبيعى أن صلاة التراويح مصدر للشعور بالهدوء النفسى مما ينعكس على حالة الجسم بشكل عام ومرونة العظام والشعور بالحركة والنشاط والقدرة على بذل المجهود والمزيد من الجهد دون شعور بالكسل.

وتابع منير موضحا أن الصلاة المنتظمة خاصة التراويح تساعد على تخلص الجسم من ترهلاته ودهونه الزائدة نظرا للحركات الجسدية النشطة المنتظمة التى يمارسها الفرد يوميا وتمنع تكتل الدهون والسمنة.

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