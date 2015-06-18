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السجن سنة لـ4 متهمين تعدوا على شخص بسلاح أبيض فى سوهاج

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السجن سنة لـ4 متهمين تعدوا على شخص بسلاح أبيض فى سوهاج السجن سنة لـ4 متهمين تعدوا على شخص بسلاح أبيض فى سوهاج
قضت محكمة جنايات سوهاج بمعاقبة 4 أشخاص، وهم "مجاهد.ب" و"محمد.ب" و"مصطفى.م" و"عمر.م" بالسجن سنة واحدة لكل منهم لاتهامهم بالتعدى بالضرب على المجنى عليه "خالد.ث" بسلاح أبيض بسبب الخلاف على أجرة التوك توك دائرة مركز المراغة.

صدر الحكم برئاسة المستشار وفيق شوقى بسطا وعضوية المستشارين نبيل مسلم حفنى ومحمد مختار الأحمداوى، بأمانة سر ماجد أمين.

تعود أحداث الواقعة إلى شهر أكتوبر عام 2014 بدائرة مركز المراغة، عندما تلقى رئيس مباحث مركز المراغة بلاغا من المجنى عليه مفاده قيام المتهمين بالتعدى عليه بالضرب بسلاح أبيض بسبب اختلافه مع المتهمين على أجرة التوك توك الخاص به، وبعد تقنين الإجراءات تبين حدوث مشاجرة بين المتهمين والمجنى عليه قاموا خلالها بالتعدى عليه بسلاح أبيض وفروا هاربين.

وبعد تقنين الإجراءات تم القبض على المتهمين، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وتمت إحالتهم إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.

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مصر 365