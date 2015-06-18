راديو الأخبار.. مهاب مميش: تشغيل تجريبى لمعدتين بقناة السويس الجديدة

أعلن الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، اليوم الخميس، التشغيل التجريبى لمعدتين فى قناة السويس الجديدة، بمنطقة معدية نمرة 6 لنقل الركاب والسيارات.

وأشار مهاب مميش فى بيانٍ له إلى أنه تم الانتهاء من إنشاء المراسى الخاصة بالمعديات على الجانبى الشرقى والغربى لقناة السويس الجديدة والحالية، وتم اليوم إجراء عملية تشغيل تجريبى للمعديات على ضفتى قناة السويس الحالية والجديدة.

وأضاف مميش أنه سيتم استخدام المعديات بالتوازى مع المعديات الحالية التى يفصل بينهما مسافة مايقرب من 1750 مترا تقريبا هى مسافة أرضية تم تجهيزها برصف طريق مزدوج بين القناتين الجديدة والحالية للمساعدة فى نقل الركاب والبضائع من الجهة الشرقية إلى الجهة الغربية والعكس.

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