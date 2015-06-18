السكة الحديد تتعاقد مع الهيئة العربية للتصنيع لتطوير نظم تشغيل 300 مزلقان

أعلن اللواء أحمد حامد، رئيس هيئة السكة الحديد، التعاقد مع مصنع الإليكترونيات، التابع للهيئة العربية للتصنيع، لتطوير وتحسين نظم تحكم وتشغيل 300 مزلقان، على شبكة خطوط السكك الحديدية بالجمهورية.

وقال رئيس هيئة السكة الحديد فى بيانٍ له إن هذا التعاقد يأتى ضمن المرحلة الرابعة من خطة تطوير المزلقانات بتكلفة 278 مليون جنيه، ومدة التنفيذ خلال 24 شهرا من تاريخ التعاقد، موضّحًا أن التعاقد نتيجة الجهد المشترك بين السكة الحديد والهيئة العربية للتصنيع وبالتعاون مع مركز بحوث ودراسات الهندسة المدنية بجامعة القاهرة.

وأكد رئيس هيئة السكة الحديد أنه باكتمال المشروع ستخرج باكورة المنتجات المصرية من التكنولوجيا المتقدمة من إبداع العقول المصرية، لافتًا إلى أن المشروع سيساهم فى رفع مستوى الأمان بالمزلقانات بالإضافة إلى ما سيوفره من عملة صعبه كانت تنفق لاستيراد مثل هذه الأجهزة.

وأوضح رئيس هيئة السكة الحديد أن الهدف من تطوير نظم التحكم والتشغيل للمزلقانات هو زيادة عوامل الأمان على خطوط السكك الحديدية وتامين حركة مسير القطارات.