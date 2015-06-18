مايكروفون - بطيشة لـ في الجول: أرفض تحول المعلق لـ ' نبطشي أفراح ' .. و17 صفقة في الزمالك كارثة

تجلس على القهوة، يتبارى من بجوارك مع معلق المباراة في أيهم يصرخ بصوت أعلى. إلا لو كنت حسن الحظ ومن يعلق على اللقاء هو حاتم بطيشة.

معلق شبكة BeINSports صاحب المعلومات الغزيرة والتعليق الهاديء البسيط، ضابط الشرطة الذي حوله حب كرة القدم إلى أحد أشهر المعلقين في الوطن العربي.

FilGoal.com ألقى الأسئلة التي كانت هيئة كرات عالية، وكان بطيشة جاهزاً إلى إنه "يجيبها من السطوح".

• في البداية أخبرنا عن قصة تحولك من ضابط شرطة إلى معلق؟

كنت أعمل في وزارة الداخلية لكني كنت محبا للإعلام ولكرة القدم بدرجة كبيرة.

أذكر أني كنت أنهي عملي في الوزارة وأذهب بعدها لمشاهدة مباريات الدوري المصري، وقتها بالمناسبة كان حازم إمام في بداياته وكان يقدم أشياء مذهلة في كرة القدم.

في عام 98 ومع انطلاق النايل سات قاموا بعمل اختبارات لاختيار معلقين، اللجنة وقتها كان بها فطاحل على غرار العملاق ميمي الشربيني، وقتها تفاجأت بأني معلق جيد حيث قمت بالتعليق على هدف في مباراة بارما ودورتموند.

الجيل الذي نجح في هذه الاختبارات غير شكل الإعلام بعد ذلك حيث كانت الأسماء بجانبي كالتالي: علي محمد علي – خالد لطيف – طارق الأدور – أشرف محمود – أحمد الطيب – عز الدين الكلاوي – أيمن يونس – عادل محمود.

• لماذا أصبح الصراخ وأحياناً الإزعاج هو المدرسة المفضلة للجمهور العربي في التعليق؟

الذوق العام للجمهور اختلف في السنوات الأخيرة، السبب في ذلك برأيي هو مشاهدة المباريات على المقاهي فالأجواء هناك مزعجة إلى حد كبير ما بين "واحد بيجيب المشاريب" و "اتنين بيتخانقوا على التشكيل اللي المدرب هيبدأ بيه" وهكذا.

في هذه اللحظة يحتاج المتفرج إلى معلق صوته أعلى من صوت هذا الصخب.

---

إلى الكرة المصرية..

• كيف ترى زمالك فيريرا وهل أنت مع قرار تعيين ميدو مدرباً للفريق في الموسم القادم؟

فيريرا مدرب "دارس وبيدرس" كرة قدم. في البرتغال يطلقون عليه لقب "البروفيسير". مورينيو تعلم منه الكثير.

قدم زمالك مختلفا عن السنوات الماضية ،عزل الفريق في صومعة مغلقة ورحيله خطأ كبير فنحن في مصر محظوظون بوجوده وبوجود هيكتور كوبر مع المنتخب المصري.

قرار تولي ميدو تدريب الزمالك يبدو أنه منتهي ولم يعد مجرد رأي، في هذه الحالة أتمنى لميدو التوفيق.

ولكن التعاقد مع 17 لاعباً في الموسم القادم ستكون كارثة للزمالك خاصة فيما يتعلق بالقائمة الإفريقية لفريق حظوظه عالية.

• الأهلي هل هو في حاجة إلى تعاقدات كبيرة أم مدرب كبير؟

فتحي مبروك مدرب كبير لكن الأزمة أن المدرب المصري لا يصبر عليه أحد.

المشكلة أن الأهلي كان يريد بناء فريق وبناء مدرب أيضاً في فترة جاريدو وهذا غير جائز في كرة القدم.

فإما أن تقوم ببناء فريق أو يكون لديك فريق وتقوم ببناء مدرب.

الأهلي عودنا على هذه المرحلة الانتقالية وهو في حاجة إلى لاعبين يمكنهم صناعة الفارق، هناك فارق في النوعية بين لاعبي الزمالك ولاعبي الأهلي حالياً لصالح الزمالك.

---

• لنبدأ مع الدوري الإنجليزي.. مرة أخرى: دوري قوي وفشل في أوروبا.. لماذا تكرر السيناريو مرة أخرى مع الإنجليز؟

نظرة الإنجليز للبطولات الأوروبية تختلف عن نظرة العرب، الشيء الأهم بالنسبة لهم هو الدوري الإنجليزي.

حتى بعيداً عن الكرة، أوروبا تريد أن توحد العملة لليورو لكن الجنية الأسترليني لا يمس. لديهم اعتزاز بحضارتهم وبطولاتهم الخاصة.

في الفترة التي يستريح فيها الجميع في ديسمبر يقوموا بتكثيف المباريات، الكل اشتكى. مورينيو وفينجر وغيرهم.

يمكنني القول إن هناك شيئا جديدا بدأ يحدث مؤخراً في إنجلترا وهو السير على درب التجربة الألمانية.

إنجلترا بدأت في الاهتمام بمنتخبات الشباب والأكاديميات، يمكنك أن ترى المنتخب الإنجليزي تحت 21 عاماً الذي أصبح مرصعا بالنجوم الذي يأتي في مقدمتهم هاري كين مهاجم توتنام.

• كلمة سريعة عن الخماسي الأكبر في إنجلترا هذا الموسم

تشيلسي .. مورينيو عانى من ضغوط الصحافة الإنجليزية ،وقت خروجه من دوري الأبطال كان فترة حاسمة في الدوري الإنجليزي، الدوري كان هو الهدف الأول.

مانشستر سيتي.. التعاقدات يجب أن تكون مدروسة بشكل أفضل من ذلك.

أرسنال.. عهد فينجر يجب أن ينتهي .. أرى أرسنال مع مدرب مثل يورجن كلوب سيكون رائع.

مانشستر يونايتد.. موسم لم بأس به لفان جال .. نقلة ما بعد فيرجسون سميتها "فرصة الإجهاز على مانشستر يونايتد وقد كان".

ليفربول.. يجب أن يعيش عهد ما بعد جيرارد .. رودرجز نال كل الفرص ويجب أن يرحل.

• أفضل مدرب وأفضل لاعب؟

بوتشيتينو وإيدين هازارد

• مستقبل أحمد المحمدي؟

أراه مع فريق مثل أستون فيلا. المحمدي قدم موسما رائعا رغم سقوط هال للدرجة الثانية.

---

إلى إسبانيا..

برشلونة حقق الثلاثية.. هل رأيت بصمة حقيقية لإنريكي مع الفريق هذا الموسم؟

الإجابة ستكون صادمة.. ليس بعد.

يمكن العودة إلى شهري نوفمبر وديسمبر الماضيين، جمهور برشلونة نفسه كان غير راض عن مسيرة الفريق مع مدربه.

الفروق الفردية هي ما حسمت الأمور لبرشلونة في إسبانيا وفي أوروبا، الحديث هنا عن ميسي ونيمار وسواريز، بصمة إنريكي لم تضح بعد .. في انتظار الموسم المقبل.

• ريال مدريد .. موسم خالي من البطولات والاتهامات تطول رئيس النادي بيريز.

سياسة النادي يجب أن تتغير، التعاقد مع لاعب "شكله حلو" سيبيع الكثير من القمصان مثل جاريث بيل والاستغناء عن لاعب مثل دي ماريا لأنه "شكله مش قبول في الإعلانات ومش هيبيع" هذه مصيبة كبيرة.

تدخل بيريز في الصفقات وفرضها في التشكيل الأساسي وإصابة لوكا مودريتش في وقت حاسم من الموسم، حياة رونالدو الشخصية وإنفصاله عن إيرينا الذي أثر سلباً عليه داخل الملعب.

كل ما فات أمور ساهمت في أن يخرج ريال خالي الوفاض، الموسم القادم هناك بينيتث، جمهور الميرنجي ربما يجب أن يحلم بالكؤوس فقط أما الدوري فسيكون أمر شبه مستحيل مع رافا.

• أفضل مدرب وأفضل لاعب؟

أوناي إيمري وميسي.

---

إلى إيطاليا.. هل بمقدور يوفنتوس تكرار موسمه الخرافي؟ ومتى يعود البقية للمنافسة؟

يوفنتوس مسيطر تماماً والعودة ليست قريبة للبقية..

كونتي بنى فريقاً أضاف إليه أليجري وأصبح مثل الوحش الكاسر، كان بمقدوره الفوز بدوري الأبطال وأرى أنه سيكون موجود في نصف النهائي الموسم القادم على أقل تقدير.

الشيء السلبي الوحيد أن حسم الفريق للدوري مبكراً يجعل اللاعبين يفقدون إحساس المنافسة قبل مواجهات دوري الأبطال، هي راحة للاعبين من ناحية وضرر لهم من الناحية الاخرى.

بوجبا مثلا أصابته نوبات من الدلع مؤخراً رغم أن لديه إمكانيات لاعب كبير.

في مدينة ميلانو الإدارتان هما الكارثة في ميلان وإنتر.

في ميلان برلوسكوني ما يزال الحاكم بأمره خارج وداخل الملعب أما في إنتر فخافيير زانيتي يجب أن يكون له دور أكبر من ذلك في الصفقات تحديداً.

روما ولاتسيو إلى دوري الأبطال من جديد .. فيورنتينا مرة أخرى في أوروبا .. هل بمقدور الإيطاليين المضي بعيداً في أوروبا؟

روما ولاتسيو يمكنهما تخطي دور المجموعات. بعد ذلك القرعة يمكن أن تحكم.

برأيي جارسيا يجب أن يرحل عن روما فهو مثل رودجرز مدرب ليفربول.

فيورنتينا يحتاج لمدرب خبير في الاجواء الإيطالية على غرار برانديللي وسبالليتي حتى يمكنه تقديم موسم أكبر من الي قدمه هذا الموسم.

• عاصرت أباطرة الكرة الإيطالية في التسعينات.. باجيو ، ديل بييرو ، توتي.. من الأفضل برأيك؟

كلهم كبار لكن توتي مختلف في كل شيء، فرانشيسكو لديه صفات قيادية داخل الملعب وخارجه "رغم الإخفاقات والغياب عن الألقاب مع روما".

لديه روح المحارب ولها استمر في الملاعب لفترة طويلة، حتى الآن مايزال بإمكانه تغيير مجرى مباراة بأقل عدد من اللمسات.

أفضل مدرب وأفضل لاعب؟

بيولي.. جيرفينيو

---

أسئلة سريعة

• مصير محمد صلاح؟

يبقى مع فيورنتينا فالاجواء هناك رائعة والكل يحبه وهذا لن يجده في مكان آخر على الأقل حالياً.

• أفضل هدف علقت عليه؟

هدف إبرا في إنجلترا.

• أجمل ذكرياتك مع التعليق؟

عودة هنري لأرسنال وهدفه في ليدز.

وقتها قلت لجيرارد "سجن إيه اللي يحرمني منك" عندما صنع لتوريس هدفاً أمام إيفرتون وكان مهدداً بالسجن قبلها بيومين.

وعندما قلت أن "الريال لا يمرض ولا يموت وأن العاشرة ستأتي ستأتي" وحصل الريال على دوري الأبطال بعدها.

لكن الأهم يبقى عندما قلت بعد فوز مصر على موزمبيق "مبروك لمصر ولمن أراد أن يفرح لمصر فالعين عليها حارس وأنتي كل الحياة" .. الكل كان يعرف وقتها لماذا قلت ذلك.

• معلقك المفضل؟

الراحل أكرم صالح .. فسطيني

• أكثر لاعب مضخم إعلاميا؟

جاريث بيل

• أكثر لاعب كان يستحق أكثر مما نال؟

دينيس بيركامب