«مرسى» يطعن أمام النقض علي حكم حبسه 20 عام فى أحداث الإتحادية

قال السيد حامد المحامى المنتدب للدفاع عن الرئيس السابق محمد مرسي بان الرئيس السابق محمد مرسى قرر قبول التقرير بالطعن على الحكم الصادر ضده بالحبس 20 سنة فى تهمة استعراض القوة فى قضية احداث قتل المتظاهرين فى محيط قصر الاتحادية وتم تقديم الطعن اليوم الخميس بدار القضاء العالى أمام محكمة النقض.

وقال السيد حامد انه بذلك يكون الرئيس السابق قد قبل توكيل محامى للدفاع عنه ويعتبر قبول الرئيس السابق بمثابة خطوة جيدة لمصلحته حيث ان الطعن سينظر امام محكمة النقض واكد السيد حامد انه فى حالة قبول الطعن سيتم اعادة القضية مرة اخرى الى محكمة الجنايات أمام دائرة جديدة بخلاف الدائرة التى أصدرت الحكم.