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امرأة يمنية ترشق الحوثي بحذاء في جنيف أثناء كلامه

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امرأة يمنية ترشق الحوثي بحذاء في جنيف أثناء كلامه امرأة يمنية ترشق الحوثي بحذاء في جنيف أثناء كلامه

قطع أنصار اليمنية مؤتمرا صحافيا عقده مسؤولون في جماعة الحوثي المدعومة من إيران في جنيف، اليوم الخميس، ورشقوهم بالأحذية، ووصفوهم بأنهم “مجرمون” و”كلاب” و”يقتلون الأطفال” في اليمن.
> واحتفظ حمزة الحوثي الذي يرأس وفد الجماعة في محادثات السلام المنعقدة في جنيف برعاية الأمم المتحدة برباطة جأشه خلال الشجار الذي استمر عدة دقائق، وبدأ حينما توجهت امرأة محجبة إلى المنصة ورشقته بحذاء.
> وصاح أحد أنصار الحكومة “إنهم يقتلون الأطفال في اليمن الجنوبي”، قبل أن ينشب عراك بالأيدي بين الجانبين، وتم اقتياد الرجل بعيدا بعد ذلك.

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