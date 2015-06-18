محافظ الإسماعيلية يفتتح معرضاً للسلع الغذائية

قام اللواء يس طاهر محافظ الاسماعيلية يرافقه اللواء طلعت منصور نائب مدير أمن الاسماعيلية لقطاع الغرب ومتولى حسن رئيس مركز ومدينة أبوصوير وعربى مجاهد نقيب فلاحين الاسماعيلية وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة بافتتاح معرض بيع السلع الغذائية والخضر والفاكهة وياميش رمضان بمركز ومدينة أبوصوير والذى نظمته الوحدة المحلية لمجس مدينة أبو صوير بالعاون والتنسيق مع نقابة الفلاحين والذى يشارك به نحو35 من التجار والعارضين لمختلف أصناف السلع ويشمل المعرض بيع اللحوم والدواجن والأسماك الطازجة والمجمدة وجميع أصناف الخضر والفاكهة والسلع الغذائية التى تباع للمواطنيين بأسعار مخفضة تقل عن مثيلاتها فى الأسواق بنسب من 25 الى 35 % وذلك بهدف تخفيف ورفع العبء والمعاناة عن كاهل المواطنيين .