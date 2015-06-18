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السفيرة مشيرة خطاب تلقي كلمة فى مؤتمر دولي بعنوان” حفظ السلام القائم على النوع في وقت الحرب”‎‎

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السفيرة مشيرة خطاب تلقي كلمة فى مؤتمر دولي بعنوان” حفظ السلام القائم على النوع في وقت الحرب”‎‎ السفيرة مشيرة خطاب تلقي كلمة فى مؤتمر دولي بعنوان” حفظ السلام القائم على النوع في وقت الحرب”‎‎

مشيرة خطاب

القت السفيرة مشيرة خطاب كلمة فى المؤتمر الدولي الذى عقدته الجامعة اللبنانية الامريكية ببيروت بالتعاون مع منظمة الفرانكوفونية ولفيف من الجهات الدولية بعنوان” حفظ السلام القائم على النوع في وقتالحرب”. كان موضوع الورقة التى عرضتها السفيرة مشيرة خطاب هي الالتزامات القانونية وفق الاتفاقيات الدولية ومبادرات بناء السلام. استعرضت فيها الاوضاع فى منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا والحروب التى تمزق المنطقة وتهدد بتفتيتها ومعاناة الشعوب جراء ذلك. تناولت أيضا تطورات الاوضاع فى ومبادرات بناء السلام فى مواجهة الارهاب. وذكرت ان التحدى الرئيسي فى مواجهة الهجمة الارهابية التى تتعرض لها المنطقة ومنها مصر هي بناء ثقافة تدعم السلام والانتماء الوطني . وتناولت الدور الذى يجب ان تقوم به مختلف مؤسسات الدولة ومنها الدينية والتعليمية والثقافية والفنية والاكاديمية. كما تحدثت عن دور الاعلام فى دعم هذه الجهود لبناء ثقافة ترفض الغلو والتطرف وذلك بهدف حماية الشباب من الانسياق وراء تيارات تجعلهم يحملون السلاح ضد اوطانهم. تناولت ايضا اهمية تطوير النظام التعليمي بما يقوى التفكير العقلاني والتجديد والابتكار ويقضي على تغييب العقل ودعاوى التخلف ونبذ الاخر.

تناولت فى كلمتها ايضا مبادرات بناء السلام المجتمعي التى قامت بها المرأة المصرية على مدي السنوات الاربع الماضية لمكافحة الارهاب والفكر التكفيري، واكدت على اهمية دورها فى حماية الثقافة المصرية الاصيلة. واشارت إلي الطفرة التى شهدها الاهتمام بالفنون والاداب بعد ثورة 30 يونيو،والانجازات التى حققتها النساء لزيادة تمثيلها فى مواقع اتخاذ القرار.

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