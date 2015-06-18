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الطقس ودرجات الحرارة في الإمارات غدا

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الطقس ودرجات الحرارة في الإمارات غدا الطقس ودرجات الحرارة في الإمارات غدا

 توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل أن يكون الطقس غدا صحوا الى غائمً جزئياً ومغبراً احيانا على بعض المناطق وتظهر بعض السحب شرقا والرياح نشطة السرعة فوق البحر ومعتدلة تنشط أحيانا على بعض المناطق المكشوفة ظهرا وتكون مثيرة للغبار احيانا وتزداد الرطوبة النسبية في ساعات الليل والصباح الباكرعلى بعض المناطق الساحلية والداخلية.

الرياح .. جنوبية غربية - شمالية غربية / 15 - 30/35 كم/ساعة على اليابس ، وشمالية غربية / 25 - 40/45 كم/ساعة فوق البحر.

البحر .. مضرب الموج بوجه عام  بارتفاع من قدمين  الى ثلاثة وأربعة أقدام قرب الساحل ومن خمسة الى سبعة وثمانية أقدام بالعمق .. يبلغ أعلى مد عند الساعة الرابعة ودقيقة مساء وأدنى جزر عند الساعة التاسعة و 10 دقائق صباحا .


>                           درجات الحرارة           نسب الرطوبة.
> المدينة                    العظمى   الصغرى        العليا      الدنيا.


>أبوظبي                    41      29               85       25 .
> دبي                        40     31               85       25 .
> الشارقة                   40     29                85       30.
> عجمان                    41    28                80       25.
> أم القيوين                41     28                80       25 .
> رأس الخيمة              41    27                80       25 .
> الفجيرة                   35    31                 85       45.
> العين                     43     30                70       15 .
> ليوا                       41     29               90        15 .
> الرويس                  40     29               90        25 .
> السلع                    40     29                90       30.
> دلما                      41     29                85       35 .
> طنب الصغرى          37      30                85      40 .
> طنب الكبرى            37      30               85       40 .
> أبوموسى               38      30                85       35.
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