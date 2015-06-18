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6 ارشادات لتنظيف المطبخ سريعاً بعد الإفطار

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6 ارشادات لتنظيف المطبخ سريعاً بعد الإفطار 6 ارشادات لتنظيف المطبخ سريعاً بعد الإفطار

الخميس 18-06-2015 16:15

تستغرق ربة المنزل وقتاً مهماً في المطبخ خلال رمضان، حيث تقضي ساعات في إعداد وجبات الإفطار، لتعاود الدخول إلى المطبخ عند المساء لتنظيف الأطباق بعد انتهاء الدعوات والولائم.
"سيدتي نت" يساعدك في تنظيف وترتيب المطبخ بسرعة، اختصاراً للوقت لتتمكّني من الانضمام إلى أفراد عائلتك والاستمتاع معهم بالسهرات الرمضانية التي لا تفوّت، وذلك من خلال الأفكار التالية:

- سارعي إلى غسل الأطباق التي قد تسبّب انتشار الروائح الكريهة، من خلال تقسيمها وفصل الأكواب عن الأطباق والحلل.
- قومي بتنظيف إسفنجة المطبخ بشكل متواصل؛ نظراً لتراكم البكتيريا عليها. يُنصح بنقع الأخيرة في وعاء مليء بالماء الدافئ المضاف إليه كوب من "الكلور" الأبيض، لتطهيرها.
- احرصي على تنظيف الحوض فور الفراغ من غسل الأطباق، من خلال التخلص من بقايا الطعام ووضع القليل من "البايكنج صودا" مع الماء الدافئ في فتحة الحوض.
- ضعي الأواني المحترقة في حجرة التجميد داخل الثلاجة لبضع دقائق ليسهل عليك تنظيفها.
- قومي بتنظيف الزوايا الضيقة في المطبخ من خلال استخدام فرشاة الأسنان القديمة.
- رتّبي الأواني والأطباق بحسب استعمالها، إذ يمكن وضع تلك المستخدمة بشكل يومي في الأجزاء الأمامية من الأدراج، والحرص على وضع الأواني قليلة الاستخدام في الخلف أو على الرفوف العليا.

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