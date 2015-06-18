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لو عندك مشاكل فى البول.. عودين كرفس هتظبط الكلى وتحل المشكلة

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لو عندك مشاكل فى البول.. عودين كرفس هتظبط الكلى وتحل المشكلة لو عندك مشاكل فى البول.. عودين كرفس هتظبط الكلى وتحل المشكلة
يعانى أغلب الأشخاص من حالة اضطراب فى التبول، كما يعانى البعض الآخر من علة بأحد الكليتين أو كلاهما، فتنظيف الكليتين أحد أهم الإجراءات الصحية التى يجب أن يهتم بها الإنسان فى حياته اليومية ومن خلال مشروباته ونظامه الغذائى بشكل عام.

الدكتور محمد عيسى استشارى أمراض الباطنة، أكد على أن أعداد المرضى بمشكلات فى التبول كقلته أو صعوبته، أو آلامه، تتزايد نتيجة قلة الثقافة الصحية، وصعوبة التعرف على إجراءات تنظيف الكلى والبول، كما أن تجاهل الأطعمة التى تساعد على إدرار البول بشكل صحى.

وتابع عيسى مؤكدا على أن الكرفس يساعد على التخلص من الماء الزائد فى الجسم وعلى سرعة التبول وسهولته، كما يخلص من الآلام التى يعانى منها البعض أثناء التبول ما يجعله من أهم الخضراوات الورقية على الإطلاق.

ونصح عيسى بإضافة الكرفس على كل الأطعمة كبديل للخضراوات الورقية، لأنه يساعد على تنظيف الكلى والجسم من سمومه بشكل عام.

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مصر 365