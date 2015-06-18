بالصور..الحكومة تعلن أسعار البرامج السياحية بمبادرة «الأقصر وأسوان فى قلوبنا» بتخفيض 50%

أطلقت وزارات الطيران والآثار والثقافة والنقل والسياحة أسعار البرامج السياحية الخاصة بمبادرة الأقصر وأسوان فى قلوبنا والتي تمتد فى الفترة من 1/7/2015 حتى 30/9/2015.

> تبدأ أسعار البرامج السياحية للفنادق الثابتة شاملة الإفطار والمزارات والتنقلات من250 جنية للفرد فى غرفة ثلاثية، و350 للفرد فى غرفة مزدوجة و500 جنية للفرد فى غرفة مفردة لعدد 4يوم/3 ليلة فى فنادق الخمس نجوم والسفر بالقطار.

> وأن الأسعار لعدد 5يوم/4 ليلة فى فنادق الخمس نجوم والسفر بالقطار تبلغ 370 جنية للفرد فى غرفة ثلاثية، و490 للفرد فى غرفة مزدوجة و700 جنية للفرد فى غرفة مفردة.

> وبالنسبة لأسعار البرامج السياحية شاملة الإقامة فى فنادق الخمس نجوم ديلوكس عدد 4يوم/3 ليلة والسفر بالقطار تبدأ من 390 جنية للفرد فى الغرفة الثلاثية، ، و500 للفرد فى غرفة ثنائية و800 جنية للفرد فى غرفة مفردة،وأن الأسعار لعدد 5يوم/4 ليلة فى فنادق الخمس نجوم الديلوكس والسفر بالقطار تبلغ 540 جنية للفرد فى غرفة ثلاثية، و700 للفرد فى غرفة ثنائية و1080 جنية للفرد.

> وبالنسبة للبرامج السياحية للفنادق الثابتة شاملة الإفطار والمزارات والتنقلات والسفر بالطيران هى 840 جنية للفرد فى غرفة ثلاثية، و945 للفرد فى غرفة ثنائية و1095 جنية للفرد فى غرفة مفردة لعدد 4يوم/3 ليلة فى فنادق الخمس نجوم.

> وأن الأسعار لعدد 5 يوم/4 ليلة فى فنادق الخمس نجوم والسفر بالطيران تبلغ 945 جنية للفرد فى غرفة ثلاثية، و1085 للفرد فى غرفة ثنائية و1285 جنية للفرد.

> وبالنسبة لأسعار البرامج السياحية شاملة الإقامة فى فنادق الخمس نجوم ديلوكس عدد 4يوم/3 ليلة والسفر بالطيران تبدأ من 975 جنية للفرد فى الغرفة الثلاثية، ، و1110 للفرد فى غرفة ثنائية و1395 جنية للفرد فى غرفة مفردة، وأن الأسعار لعدد 5يوم/4 ليلة فى فنادق الخمس نجوم الديلوكس والسفر بالطائرة تبلغ 1125 جنية للفرد فى غرفة ثلاثية، و1305 للفرد فى غرفة ثنائية و1695 جنية للفرد.

> وبالنسبة لأسعار البرامج السياحية للفنادق العائمة شاملة الإقامة كاملة والمزارات والتنقلات هى 370 جنية للفرد فى كابينة ثلاثية، و430 للفرد فى كابينة مزدوجة و745 جنية للفرد فى كابينة مفردة لعدد 4يوم/3 ليلة فى فنادق الخمس نجوم والسفر بالقطار.

> وأن الأسعار لعدد 5يوم/4 ليلة فى فنادق الخمس نجوم والسفر بالقطار تبلغ 535 جنية للفرد فى كابينة ثلاثية، و605 للفرد فى كابينة مزدوجة و1025 جنية للفرد فى كابينة مفردة.

> وبالنسبة لأسعار البرامج السياحية شاملة الإقامة فى الفنادق العائمة الخمس نجوم ديلوكس عدد 4يوم/3 ليلة والسفر بالقطار تبدأ من 515 جنية للفرد فى الكابينة الثلاثية، ، و575 للفرد فى الكابينة المزدوجة و985جنية للفرد فى كابينة مفردة،وأن الأسعار لعدد 5يوم/4 ليلة فى فنادق الخمس نجوم الديلوكس والسفر بالقطار تبلغ 715 جنية للفرد فى كابينة ثلاثية، و805 للفرد فى كابينة مزدوجة و1345 جنية للفرد فى كابينة مفردة.

> وبالنسبة للبرامج السياحية للفنادق العائمة شاملة الإقامة كاملة والمزارات والتنقلات والسفر بالطيران هى 990 جنية للفرد فى كابينة ثلاثية، و1050 للفرد فى كابينة ثنائية و1365 جنية للفرد فى كابينة مفردة لعدد 4يوم/3 ليلة فى فنادق عائمة فئة الخمس نجوم.

> وأن الأسعار لعدد 5 يوم/4 ليلة فى الفنادق العائمة من فئة الخمس نجوم والسفر بالطيران تبلغ 1155 جنية للفرد فى كابينة ثلاثية، و1225 للفرد فى كابينة مزدوجة و1645 جنية للفرد فى الكابينة المفردة.

> وبالنسبة لأسعار البرامج السياحية شاملة الإقامة فى الفنادق العائمة فئة الخمس نجوم ديلوكس عدد 4يوم/3 ليلة والسفر بالطيران تبدأ من 1135 جنية للفرد فى الكابينة الثلاثية، 1200 للفرد فى الكابينة المزدوجة و1605 جنية للفرد فى الكابينة المفردة، وأن الأسعار لعدد 5يوم/4 ليلة فى فنادق الخمس نجوم الديلوكس والسفر بالطائرة تبلغ 1335 جنية للفرد فى غرفة ثلاثية، و1425 للفرد فى كابينة مزدوجةو1965 جنية للفرد فى كابينة مفردة.

> تأتى هذه المبادرة تنفيذا لتكليفات المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء وتوجهات الحكومة لدعم حركة السياحة الداخلية ، فضلا عن العاملين بالقطاع السياحي بجنوب مصر خاصة بالأقصر وأسوان خلال موسم الأجازات الصيفية وشهر رمضان المعظم، وتطلق هذة المبادرة من خلال التعاون المشترك بين مصر للطيران والكرنك ومصر للسياحة ووزارت الآثار والثقافة والطيران والنقل وبالتعاون مع غرفة المنشآت الفندقية وهيئة تنشيط السياحة وتشمل العديد من الفنادق النيلية العائمة والثابتة فى الأقصر وأسوان.

وتقوم فكرة المبادرة على عرض رحلات شاملة إلى الأقصر وأسوان بأسعار استثنائية وغير مسبوقة لجذب شرائح مختلفة من المصريين للسفر لهاتين الوجهتين واللتان تعرضا لضرر بالغ خلال السنوات الماضية نتيجة لانحسار السياحة عنهما.

كما تتضمن المبادرة إعفاء المصريين من بداية رمضان وحتى نهاية أغسطس من رسوم دخول جميع المناطق الأثرية فى الأقصر وأسوان وما بينهما مثل أسنا وادفو وكوم امبو كما سيتم تقديم خدمات الإرشاد السياحي بجميع المعابد مجاناً للمشاركين بالمبادرة، فضلا عن قيام وزارة الثقافة بتنفيذ فعاليات ثقافية وعروض فنية وترفيهية وسيتم استخدام المسارح والمواقع التابعة لوزارة الثقافة فى كل من الأقصر وأسوان لاستقبال الجمهور بالمجان حتى نهاية شهر أغسطس، كما تخصص وزارة النقل عدد من القطارات للمشاركة فى المبادرة.

> الجدير بالذكر أن الحجز يتم من خلال الاتصال بشركة مصر للسياحة على أرقام 23930201/26844127 – أو شركة مصر للطيران (الكرنك) ت/16175