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يونايتدبرس: مصر تحصل على صواريخ "AASM هامر" من فرنسا للمقاتلات "رافال"

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يونايتدبرس: مصر تحصل على صواريخ "AASM هامر" من فرنسا للمقاتلات "رافال" يونايتدبرس: مصر تحصل على صواريخ "AASM هامر" من فرنسا للمقاتلات "رافال"
ذكرت وكالة يونايتدبرس الأمريكية، اليوم الخميس، أن ستتلقى صواريخ AASM هامر جو أرض من شركة ساجيم الفرنسية لاستخدامها على مقاتلات رافال.

وتم توقيع عقد الصواريخ من قبل ساجيم والحكومة المصرية فى معرض باريس للطيران، لكن لم يتم الكشف عن التفاصيل من حيث أعداد الصواريخ أو قيمة الصفقة.

وقالت شركة ساجيم فى بيان لها، إنها ستسلم أول صواريخ AASM هامر بنهاية عام 2016 لمصر، إلى جانب خدمات الدعم المرتبطة بها.

وأضافت أن العقد مع مصر يغطى كل النسخ الثلاثة التى تعمل حاليًا من الصاروخ، وهى التوجيه الهجين بالقصور الذاتى وبالجى بى إس، والتوجيه النهائى بالأشعة تحت الحمراء بالقصور الذاتى والجى بى إس، والتوجيه النهائى بالليزر بالقصور الذاتى والجى بى إس.

وأوضح البيان أن صواريخ AASM هامر، التى تقدم مدى يتجاوز 60 كيلومترا، ستوفر لطائرات الرافال التى حصلت عليها مصر ميزة هامة من الناحية التشغيلية، بسبب قدرتها على القيام بضربات برية دقيقة ليلا أو نهارا وفى كافة الأجواء ضد الأهداف الثابتة أو المتحركة، مع الحد من الأضرار الجانبية.
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