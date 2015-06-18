5 نصائح لحماية طفلك من التهابات الحفاض

كثيرا ما تعانى الأم من وجود التهابات بجلد طفلها مكان الحفاض وهو ما يحدث لأسباب عديدة منها ترك الحفاض بدون تغييرها لفترة طويلة وغيرها من الأسباب.

حول ذلك يقول الدكتور أحمد محمد العطار أخصائى الجلدية التناسلية والتجميل بقصر العينى، إنه عادة يصاب الطفل ببعض الالتهابات بالجلد خاصة مكان الحفاض.

ويستكمل د. أحمد قائلا "هناك بعض النصائح والإرشادات التى يجب الأمهات مراعاتها لتفادى التهاب مكان الحفاض وأهمها":

>1)تغيير الحفاض كل 5 ساعات .

>2)اختيار نوع جيد من الحفاض متوفر فيه معايير الجودة الطبيبة .

>3)الاهتمام بتناول الطفل للسوائل ولتحقيق توازن السوائل بالجسم حيث يحصل الطفل على السوائل فترة الرضاعة الطبيعة، وبدءا من بلوغه 6 شهور يجب أن تحرص الأم على أن يتناول طفلها 5 أكواب مياه بجانب الرضاعة على مدار اليوم .

>4)الاهتمام بترطيب الجلد من خلال استخدام المرطبات الخاصة بالأطفال .

>5)عدم استخدام اى دهانات للطفل عند احمرار الجلد إلا بعض استشارة الطبيب .