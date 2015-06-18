أخبار عاجلة

«اللي بيربي ديب بياكله».. كمال يوجه «3 رسائل» تحذيرية لأمير قطر -
فيديو.. «أصحاب المعاشات»: نواجه عملية تجويع ممنهجة من الحكومة -
عضوان بالكونجرس يشيدان بدور مصر في محاربة الإرهاب.. والسيسي يرد -
بالفيديو.. محمد أبو حامد: «المعاشات» أكبر أزمة ورثها النظام الحالي -
خلال لقائها السيسي..لاجارد تشيد بالتقدم في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي -
محافظة أسوان تبحث حلول مشكلة المياه الجوفية بأساليب علمية -
فيديو| لهذه الأسباب يرفض حازم إمام الترشح لرئاسة الزمالك حاليا -
بالفيديو.. حازم إمام عن تصريحات شيكابالا: «بعد أيه؟» -
فيديو.. أديب يعرض فرصة عمل للمصريين مقابل 400 ألف جنيه في 3 شهور -
إطلاق اسم شهيدين على مدرستين في دمياط -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

5 نصائح لحماية طفلك من التهابات الحفاض

Google+ Print
5 نصائح لحماية طفلك من التهابات الحفاض 5 نصائح لحماية طفلك من التهابات الحفاض
كثيرا ما تعانى الأم من وجود التهابات بجلد طفلها مكان الحفاض وهو ما يحدث لأسباب عديدة منها ترك الحفاض بدون تغييرها لفترة طويلة وغيرها من الأسباب.

حول ذلك يقول الدكتور أحمد محمد العطار أخصائى الجلدية التناسلية والتجميل بقصر العينى، إنه عادة يصاب الطفل ببعض الالتهابات بالجلد خاصة مكان الحفاض.

ويستكمل د. أحمد قائلا "هناك بعض النصائح والإرشادات التى يجب الأمهات مراعاتها لتفادى التهاب مكان الحفاض وأهمها":
>1)تغيير الحفاض كل 5 ساعات .
>2)اختيار نوع جيد من الحفاض متوفر فيه معايير الجودة الطبيبة .
>3)الاهتمام بتناول الطفل للسوائل ولتحقيق توازن السوائل بالجسم حيث يحصل الطفل على السوائل فترة الرضاعة الطبيعة، وبدءا من بلوغه 6 شهور يجب أن تحرص الأم على أن يتناول طفلها 5 أكواب مياه بجانب الرضاعة على مدار اليوم .
>4)الاهتمام بترطيب الجلد من خلال استخدام المرطبات الخاصة بالأطفال .
>5)عدم استخدام اى دهانات للطفل عند احمرار الجلد إلا بعض استشارة الطبيب .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365