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وائل كفوري وآمال ماهر في الدورة الجديدة لمهرجان "قرطاج الدولي"

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وائل كفوري وآمال ماهر في الدورة الجديدة لمهرجان "قرطاج الدولي" وائل كفوري وآمال ماهر في الدورة الجديدة لمهرجان "قرطاج الدولي"

الخميس 18-06-2015 07:12

تأكّد أنّ الدورة الـ"51" لمهرجان "قرطاج الدولي" ستجري من 11 تموز/ يوليو لغاية 18 أب/ أغسطس . 2015وقد تقرّر أن السهرة الأولى للحفل الافتتاحي غنائية وتحمل عنوان أغنية الفنانة التونسية الراحلة عليّة "ظلموني حبايبي"، لأنّ الحفلة ستتحدّث عن مسيرة وحياة الفنانة الراحلة.

وستعقد الفنانة سنية مبارك، مديرة المهرجان، ندوة صحافية في يوم 25 حزيران/يونيو للإعلان عن برنامج المهرجان الكامل.

وخلافاً للسنوات السابقة، فإنّه لغاية اليوم لم تتسرب أيّة أخبار عن النجوم التونسيين والعرب والأجانب الذين سيشاركون في مهرجان قرطاج، باستثناء الإعلان عن حفلة الفنانة المصرية آمال ماهر في 31 تموز/يوليو، فضلاً عن مشاركة وائل كفوري.

وتتولى الفنانة التونسية سنية مبارك للعام الثاني على التوالي إدارة مهرجان "قرطاج". وهي أول امراة تتولّى المهمّة منذ انطلاق المهرجان قبل نصف قرن.

يُشار إلى أنّ سنية مبارك ملقّبة بـ"مطربة النخبة" في تونس، إذ تملك صوتاً عذباً وجميلاً، وتجيد العزف على آلة العود، ولها محاولات موفقة في التلحين، وفي رصيدها أغانٍ رائعة باللهجة التونسية وباللغة العربية الفصحى كما تغني بلغات أخرى.

 

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