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The Ghost Army من وثائقي الى فيلم

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The Ghost Army من وثائقي الى فيلم The Ghost Army من وثائقي الى فيلم

الخميس 18-06-2015 10:12

ذكرت مصادر داخل شركة Warner Bros أن التحضيرات بدأت لنقل الوثائقي The Ghost Army الذي تم اطلاقه عام 2013 الى فيلم طويل بعد شراء الشركة الحقوق من مخرج وسيناريست الوثائقي المذكور Rick Beyer والكاتبة Elizabeth Sayles صاحبة الرواية The Ghost Army of World War II. إنتاج الفيلم للممثل Bradley Cooper والمخرج Todd Phillips عبر شركتيهما 22 و Green بالتعاون مع Andrew Lazar منتج فيلم American Sniper، وقد أوكلوا كتابة السيناريو الى Henry Gayden. لم يعرف ما إذا كان الممثل Bradley Cooper سيؤدي دور البطولة في فيلم The Ghost Army المقتبس عن قصة حقيقية حول كتيبة من الجيش الأميركي قام عناصرها الذين يتألفون من ممثلين وفنانين ومهندسين معماريين ومهندسي ديكور بخدع العدو ونجحوا بذلك خلال الحرب العالمية الثانية.

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