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بالصور.. قناة السويس الجديدة قبل 49 يوما من الافتتاح

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ينشر "اليوم السابع" صور الأعمال النهائية للتكريك بمشروع قناة السويس الجديدة، قبل 49 يوما من الافتتاح، وذلك بعد انتهاء أعمال الحفر الجاف بنسبة 100% بالإضافة إلى أعمال التكريك، التى تتم بعدد غير مسبوق من الكراكات العملاقة، من أجل الانتهاء كامل أعمال المشروع العملاق فى 8 أغسطس المقبل.

وقد أعلنت القوات المسلحة صباح اليوم الخميس أنه تم الانتهاء على أرض الواقع من حفر 250 مليون متر مكعب من أعمال الحفر الجاف من مشروع قناة السويس الجديدة، بنسبة تنفيذ 100% للقناة الرئيسية بطول 35 كم من علامة الكم 60 ترقيم القناة شمالاً حتى علامة الكم 95 ترقيم قناة جنوبًا، وقنوات الاتصال عند علامة الكم (65 - 76 - 84 - 89) ترقيم قناة بطول 4 كم، بإجمالى 180 مليون متر مكعب أعمال الحفر الجاف وقد تم الانتهاء من تنفيذها بنسبة 100% أيضاً يوم تفصل المصريون عن تحقيق إنجازهم الوطنى العملاق بعد ثورة 30 يونيو.

أمال التكريك فى القناة الجديدة مستمرة -اليوم السابع -6 -2015
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أمال التكريك فى القناة الجديدة مستمرة

كراكات عملاقة بقناة السويس الجديدة -اليوم السابع -6 -2015
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كراكات عملاقة بقناة السويس الجديدة

49 يوما تفصل المصريين عن مشروع الحلم العظيم -اليوم السابع -6 -2015
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49 يوما تفصل المصريين عن مشروع الحلم العظيم

استمرار أعمال التكريك -اليوم السابع -6 -2015
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استمرار أعمال التكريك

معدات عملاقة داخل المجرى الملاحى للقناة الجديدة -اليوم السابع -6 -2015
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معدات عملاقة داخل المجرى الملاحى للقناة الجديدة

رجال الهيئة الهندسية للقوات المسلحة يواصلون العمل لإنهاء المشروع القومى العملاق -اليوم السابع -6 -2015
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رجال الهيئة الهندسية للقوات المسلحة يواصلون العمل لإنهاء المشروع القومى العملاق

تأمين خطوط الغاز والكهرباء أسفل مجرى القناة الجديدة -اليوم السابع -6 -2015
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تأمين خطوط الغاز والكهرباء أسفل مجرى القناة الجديدة

قناة السويس الجديدة قبل الانتهاء من أعمال التكريك -اليوم السابع -6 -2015
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قناة السويس الجديدة قبل الانتهاء من أعمال التكريك

المجرى الملاحى الجديد والقديم -اليوم السابع -6 -2015
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المجرى الملاحى الجديد والقديم

قناة اتصال تربط القناتين الجديدة بالقديمة -اليوم السابع -6 -2015
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قناة اتصال تربط القناتين الجديدة بالقديمة

- القوات المسلحة: تأمين خطوط الغاز الطبيعى بقناة السويس الجديدة بنسبة 100%.. حفر 70 مليون متر مكعب لتوسعة تفريعة البلاح بطول 10 كم وعرض 61 متر.. و49 يوما تفصل الشعب المصرى عن تحقيق الحلم الوطنى الكبير
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