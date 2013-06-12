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بالصور| "روبن توني" و"ستيفين أميلي" تتألقان بمهرجان "مونت كارلو"

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بالصور| "روبن توني" و"ستيفين أميلي" تتألقان بمهرجان "مونت كارلو" بالصور| "روبن توني" و"ستيفين أميلي" تتألقان بمهرجان "مونت كارلو"

كتب : مروة مدحت الأربعاء 12-06-2013 16:47

شارك اليوم، الكثير من النجوم في جلسات التصوير التي يقيمها مهرجان تليفزيون "مونت كارلو" في دورته الثالثة والخمسين بموناكو، حيث شاركت كل من الممثلة الأمريكية روبن توني، والفرنسي كريستوف لامبرت وعارض الأزياء غابرييل مان، والممثل ستيفين أميلي، والموسيقي الأيرلندي كولن أودونوغو، وغيرهم من الفنانين.

وظهرت الممثلة الأمريكية داربي ستانشفيلد بفستان قصير من "الموف الغامق"، بينما تألقت الممثلة الأرجنتينية غونزالو جولي، بفستان قصير أزرق اللون ومنقوش بورود صفراء صغيرة.

جدير بالذكر أن مهرجان تليفزيون "مونت كارلو"، يعقد منذ عام 1961، بهدف تشجيع وابتكار أشكال تليفزيونية جديدة.

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