الشفافية الدولية : لابد أن تحدد قطر أهدافا لتحسين وضع العمال المهاجرين

حثت منظمة "الشفافية الدولية" قطر ،مستضيفة بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، على تحديد أهداف واضحة لنفسها من أجل تحسين وضع العمال المهاجرين بها .

وقالت مسؤولة شؤون الرياضة فى مكتب منظمة الشفافية الدولية بألمانيا ،سيلفيا شينك، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) اليوم الخميس عقب اجتماع مع الأمين العام للجنة المشاريع والإرث التى تشرف على تنظيم بطولة كأس العالم "قطر 2022" ،حسن الذوادي، إن "الأمور تتم ولكن ببطء شديد".

وقالت شينك إن الذوادى شكا من عدم وجود حصر دقيق للعمالة ووضع معيشتهم فى قطر ، ولكن تغيير ذلك يعود لهم .

وأضافت أنه "لا يمكن لأحد أن يتوقع تغير الأوضاع بين عشية وضحاها . ولكن نقول : حددوا لأنفسكم أهدافا واضحة حتى يكون التقدم ملحوظا".

كما وجهت منظمات أخرى مثل "العفو الدولية" و"هيومان رايتس ووتش" انتقادات لقطر بعد تقارير حول العمالة القسرية وعدم دفع الأجور والقيود المشددة على التحركات.

وتوفى مئات من العمال المهاجرين ،ولا سيما من نيبال والهند، خلال العامين الماضيين فى قطر ، كان معظمهم يعمل فى قطاع البناء.

وذكرت شينك إن الذوادى قال إن قطر لم تقدم لأحد رشوة للحصول على استضافة كأس العالم خلال تصويت اللجنة التنفيذية للاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" . وتحقق السلطات السويسرية فى التصويت الذى تم بشأن بطولتى كأس العالم 2018 و2022 .

ولم يلتق الذوادى فقط مع ممثلى الشفافية الدولية ،وهى منظمة غير حكومية تحارب الفساد على مستوى العالم، بل التقى أيضا رئيس الاتحاد الألمانى لكرة القدم ،فولفجانج نيرسباخ.

وقال المتحدث باسم الاتحاد الألمانى لكرة القدم لعدد اليوم الخميس من صحيفة فرانكفورت الجماينه تسايتونج :"لقد أبلغونا بحالة الإعدادات ، وأوضحوا أنهم يرغبون فى استغلال بطولة كأس العالم لتحسين وضع العمال المهاجين فى الدولة .. وشجعهم فولفجانج نيرسباخ على اتباع هذا النهج باستمرار".