السعودية: القبض على 34 متهما بالإرهاب بينهم صينى

ألقت قوات الأمن فى السعودية القبض على 34 متهما بالإرهاب ، بينهم أحد الصينيين ، خلال الايام الثلاثة الماضية .

وقالت صحيفة "الوطن" السعودية فى عددها الصادر اليوم الخميس إن مواطنا صينيا سجل اسم بلاده فى قوائم المتهمين بقضايا الإرهاب وأمن الدولة، إذ تم ضبطه الثلاثاء الماضي، ويعد الوحيد من جمهورية الصين الشعبية.

وأوضحت الصحيفة أن الأجهزة الأمنية فى المملكة تمكنت خلال الثلاثة ايام الماضية من الإطاحة بـ34 متهما جديدا بقضايا الإرهاب وأمن الدولة، غالبيتهم سعوديون، انضم إليهم للمرة الأولى المواطن الصيني، إلى جانب متهم واحد من اليمن وآخر من فلسطين.

إلى ذلك ارتفعت أعداد المدرجين فى قوائم المحكومين أو المتهمين بقضايا الإرهاب وأمن الدولة إلى نحو 4100 شخص.

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