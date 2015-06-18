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محكمة تونسية تقرر تسليم القيادى الليبى وليد القليب لسلطات بلاده

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محكمة تونسية تقرر تسليم القيادى الليبى وليد القليب لسلطات بلاده محكمة تونسية تقرر تسليم القيادى الليبى وليد القليب لسلطات بلاده
قررت محكمة الاستئناف التونسية تسليم القيادى بقوات فجر ليبيا وليد محمد القليب "مؤقتا" إلى السلطات الليبية. وقال المتحدث الرسمى بالمحكمة كريم الشابى، فى تصريحات اليوم، إن جلسة المحكمة انعقدت بالأمس واتخذت هذا القرار بعد النظر فى طلب التسليم الذى قدمته السلطات الليبية، وذلك بناء على الاتفاقية المبرمة بين تونس وليبيا بخصوص تسليم المجرمين.

وأشار إلى أن هذا القرار يبقى إجراء قضائيا وأن التسليم الفعلى يتضمن إجراءات أخرى.

وكان المتحدث الرسمى للإدارة العامة للسجون والإصلاح التونسية رضا الزغدودى قد صرح اليوم بأن القيادى بقوات فجر ليبيا "وليد القليب" الموقوف فى تونس لايزال إلى الآن بالسجن المدنى بالمرناقية، نافيا ما تم تداوله بالأمس عن إطلاق سراحه تمهيدا لتسليمه لسلطات حكومة طرابلس.

جدير بالذكر أن قاضى التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس أصدر قرارا بحبس القيادى بفجر ليبيا وليد القليب عقب القبض عليه فى 17 مايو الماضى بمطار قرطاج للإشتباه فى تورطه فى المشاركة فى إقامة معتقلات ومعسكرات فى ليبيا لاحتجاز مدنيين من بينهم تونسيون.
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