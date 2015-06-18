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بدء اجتماع مغلق للمندوبين الدائمين بالجامعة العربية لبحث تطورات اليمن

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بدء اجتماع مغلق للمندوبين الدائمين بالجامعة العربية لبحث تطورات اليمن بدء اجتماع مغلق للمندوبين الدائمين بالجامعة العربية لبحث تطورات اليمن
انطلقت اليوم بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية أعمال الاجتماع التشاوري لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين بحضور الأمين العام للجامعة، ومشاركة وفد يمني رفيع المستوى برئاسة خالد بحاح نائب الرئيس اليمني ورئيس اليمنية .

وكان الدكتور نبيل العربي، الأمين العام لجامعة الدول العربية قد عقد جلسة مباحثات مع الوفد اليمني قبيل اجتماع المندوبين لبحث طبيعة الأوضاع الراهنة في اليمن، ومسار الحوار الوطني اليمني الدائر في جنيف برعاية الأمم المتحدة ، مضيفا أن نائب الرئيس اليمني سيتحدث بعد ذلك الى المندوبين الدائمين للدول العربية، لشرح طبيعة الوضع الراهن.

وكان نائب الرئيس اليمني قد وصل الى القاهرة صباح اليوم يرافقه وفد يضم نائب رئيس مجلس النواب محمد علي الشدادي، والوزير عبدالله الصايدي، ووزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور محمد الميتمي، ووزير الداخلية اللواء عبده الحذيفي، ونائب رئيس هيئة الأركان اللواء الركن ناصر عبدربه الظاهري.

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مصر 365

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