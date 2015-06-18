داعش يمنع صلاة التراويح فى الموصل العراقية

كشف الشيخ سعدون النعيمى احد أئمة مديرية اوقاف محافظة نينوى العراقية اليوم الخميس عن أن ما يسمى بديوان الحسبة التابع لتنظيم ( داعش) أصدر قراراً بإلغاء صلاة التراويح فى كافة جوامع الموصل/ 400 كم شمال بغداد/ .

ونقلت وكالة (باسنيوز) الكردية العراقية عن النعيمى قوله إن"ديوان الحسبة التابع لـ داعش قرر الغاء صلاة التراويح واعتبرها بدع وضلالة من قبل رجال الدين فى المملكة العربية السعودية ولا يجوز اقامتها اطلاقا فى الدولة الاسلامية ".

وأضاف النعيمى أن "داعش حذرت كافة الجوامع والائمة فى الموصل من اقامة صلاة التراويح متوعداً المخالفين بالجلد " .

وكان تنظيم داعش قد اعلن امس الاربعاء أن يوم الخميس هو مكمل لشهر شعبان ويوم غدا الجمعة الاول من شهر رمضان .

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