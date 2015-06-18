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الميرغنى يؤدى اليمين الدستورية مساعدا أول للرئيس السودانى

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الميرغنى يؤدى اليمين الدستورية مساعدا أول للرئيس السودانى الميرغنى يؤدى اليمين الدستورية مساعدا أول للرئيس السودانى
أدى محمد الحسن عثمان الميرغنى، اليمين الدستورية، اليوم الخميس، أمام الرئيس السودانى عمر البشير، مساعدًا أول لرئيس الجمهورية، بحضور حيدر أحمد دفع الله، رئيس القضاء السودانى، ووزير رئاسة الجمهورية صلاح الدين ونسى.

وأكد الميرغنى- فى تصريحات صحفية عقب أداء القسم- دعم حزبه "الاتحاد الديمقراطى الأصل" لمسيرة الحوار الوطنى بالبلاد لتحقيق الاستقرار السياسى، مشيرًا إلى أهمية مشاركة أهل الحل والعقد لإنجاح الحوار والوصول به إلى غاياته.

يذكر أن محمد الحسن الميرغنى، قد تخلف عن أداء القسم أمام الرئيس السودانى عمر البشير، أثناء تأدية السودانية الجديدة لليمين الدستورية مؤخرًا، نظرًا لظروف قال الميرغنى إنها "أسرية".
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