"ضو عيوني" أغنية جديدة لأصالة مهداة إلى الأطفال

أطلقت النجمة أصالة نصري أغنية جديدة تحت عنوان "ضو عيوني" مهداة منها إلى كل أطفال العالم. الأغنية التي أبصرت النور مؤخرا أتت ثمرة تعاون مشترك بين الشاعرة سهام الشعشاع، الملحن نقولا سعادة نخلة والموزع جان ماري رياشي لتأتي النتيجة عملا فنيا متكاملا زينته أصالة بصوتها وزادت على جماليته بأدائها الرائع.

"ضو عيوني" قدمتها نصري في خطوة فنية جرئية إذ إنها تندرج في إطار لون غنائي لم تقدمه من قبل، وأتى هذا العمل الغنائي بعد نجاح ألبوم أصالة الأخير "60 دقيقة". العمل الموجه الى الأطفال والذي كتبته سهام الشعشاع إلى ابنها جول غنته أصالة تعبيرا عن محبتها الكبيرة لسهام، وايمانا منها بتقديم أغنيات خاصة لأطفال العالم العربي.

وكانت أصالة قد التقت الإعلامي فراس حليمة خلال مشاركتها في مهرجان موازين العالمي في دردشة خاصة لقناة أغاني أغاني تحدثت فيها عن مواضيع عديدة تتعلق بمواقفها السياسية وأنشطتها الفنية، وردت على ما قاله سلطان الطرب جورج وسوف عنها في برنامج تاراتاتا معتبرة بأنها لا تنزعج من أبو وديع لأنها تعلم مدى محبته لها وتعرف ماذا يقول عنها وراء عدسات الكاميرات وفي جلساته الخاصة، ولكنها تعذره على تصريحاته المعلنة، معلقة بجملة: "مش كل فنان بيولد حرّ"!

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