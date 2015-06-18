وفاء مكي في المستشفى ولماذا غضبت من نقيب الممثلين؟

ترقد الفنانة المصرية وفاء مكي في المستشفى إثر أزمة صحية طارئة ألمّت بها، بعد أن شعرت بصعوبة في التنفّس، ما استدعى نقلها إلى المستشفى في حالة إعياء.

وفاء التي أجرت بعض الفحوصات الطبيّة للاطمئنان على صحّتها، قالت إنّ نقيب الممثّلين الفنان أشرف زكي لم يسأل عنها، وإنها أجرت فحوصاتها على نفقتها الخاصة وليس على نفقة النقابة التي تنتسب إليها منذ سنوات طويلة.

وأشادت وفاء بموقف الفنّان سامح الصريطي معها وهو وكيل أول نقابة الممثلين سابقاً، حيث أوضحت أنّه رغم خسارته في انتخابات النقابة مؤخراً، إلا أنّه لم يتأخر عن زيارتها في منتصف الليل في المستشفى.