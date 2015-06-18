سوزان نجم الدين في سوريا بعد غياب عامين

تطل الفنانة السورية سوزان نجم الدين على جمهورها خلال شهر رمضان المبارك عبر مسلسلين، الأول سوري والآخر مصري.

في العمل الأولى، تعود إلى دراما بلدها بعد غيابها لعامين، حيث وقفت أمام كاميرا المخرج نجدة أنزور مجدداً في مسلسل "امرأة من رماد"، وتجسد فيه شخصية "المدام جهاد" التي تعاني خللاً نفسياً له مسبباته، لكن هذا الخلل غير واضح المعالم بسبب قدرتها في السيطرة عليه بفضل قوة شخصيتها.

مضاعفات هذا الخلل النفسي يجعلها تنتقم من كل من هو سعيد، وبالأخص من الأطفال بعمر ابنها الذي وافاه الأجل بحادث مؤلم (تفجير) تعرّضا إليه معاً، وفقدته على إثره، فلا ترى سوى أشلاء وبقايا من ثيابه، وتقنع نفسها بأنّه لم يمت، على أن تبدأ الأحداث بزمن ما بعد الحادثة بسنة تقريباً.

تعيش نوعاً من الفصام، حين تلجأ إلى التبنّي، لكنّها تجابه بالمانع الديني، ثمّ تتمكن من شراء طفل خاصة أنها فقدت قدرتها على الإنجاب، فتثير تصرفاتها غير المنطقية التساؤلات باعتبارها تسبب الأذى لأطفال بريئة.

أما العمل الثاني فهو "وش تاني" وتجسد فيه شخصية "مها" السيدة المشهورة بقراءة الفنجان، وعلى علاقة بكبار الشخصيات في الدولة، وهي إنسانة ذكية جداً، وعندما تضع هدفاً في رأسها تستطيع أن تصل إليه بسهولة.

يشار إلى أن العمل الأول سيعرض عبر "سوريا دراما، والفضائية السورية، وتلاقي، والجديد، وnbn، والخبر الجزائرية"، أما العمل الثاني فيعرض على شاشة "الحياة" بشكل حصري.

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