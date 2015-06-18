اعتداء على عادل إمام يُدخله المستشفى بحال حرجة في أوّل أيّام رمضان

للسنة الرابعة على التوالي، يلتقي "الزعيم" عادل إمام جمهور MBC من خلال الدراما الاجتماعية "أستاذ ورئيس قسم" للكاتب يوسف معاطي، الذي يتعاون معه "الزعيم" مرّة جديدة في الدراما التلفزيونية، بعدما قدّما معاً "فرقة ناجي عطالله"، و"العرّاف"، و"صاحب السعادة". وهو يطلّ في أول أيام الشهر الفضيل في شخصية الرجل اليساري والأستاذ الجامعي "فوزي جمعة"، الذي يتعرّض للاعتداء بسبب مواقفه المعارِضة، وذلك في الشهر الأخير من العام 2010، أي قبل اندلاع "الثورة" في مصر ببضعة أسابيع، ويُنقل على إثره إلى المستشفى في حالة حرجة.

ييسلط العمل الضوء على رحلة الرجل في معارضته للنظام، في حياته اليومية وداخل حرم الجامعة، حيث تتركّز معركة الأستاذ المعارض بشكل أساسي. وهو يشكّل مثالاً لمجموعة من طلابه، الذين يُطلقون على منزله مسمى "بيت الأمة"، ينما يُصبح محطّ انتقاد لمجموعة أُخرى منهم، إضافة إلى نقمة زملائه من أساتذة الجامعة، واعتباره محرِّضاً على "الانقلاب". في المقابل، نتعرّف على شخصيات أُخرى، تكون شريكة "فوزي" في قضيته، أولهم زوجته السابقة "كريمة" (نجوى ابراهيم)، ومدبّرة منزله (صفاء الطوخي)، وطلابه في الجامعة، وأولاده. تُظهر الحلقات الأولى أيضاً، تجاوزات النظام، وكيفية تقديم المصالح على عناصر الكفاءة والجدارة. كما تتنقل كاميرا المُخرج وائل إحسان في "أستاذ ورئيس قسم"، بين القرية والمدينة، وتُقدِّم صورة سينمائية في عمله الأول مع الزعيم في الدراما التلفزيونية، فيصوّر جانبيْن مختلفيْن من الشارع المصري، وما فيه من تَشابُه وتَناقُض.

يجمع "أستاذ ورئيس قسم" كل من "الزعيم" عادل إمام، نجوى ابراهيم، أحمد بدير، أحمد راتب، هيثم أحمد زكي، محمد الشقنقيري، طارق عبد العزيز، رشا مهدي، طارق الإبياري، محمد عبد الرحمن، صفاء الطوخي، أحمد حلاوة ضياء المرغيني وسعيد طرابيك، سامي مغاوري، يوسف فوزي؛ و الممثلين القديرين عبد الرحمن ابو زهرة، رشوان توفيق، سميرة عبد العزيز، ياسر علي ماهر... وبمشاركة كل من محمد كريم، ولقاء سويدان، ومحمد مرزبان، وهو من تأليف يوسف معاطي وإخراج وائل إحسان.

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