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أليك بالدوين يرزق بطفله الثاني

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الخميس 18-06-2015 15:30

أنجبت Hilaria زوجة الممثّل Alec Baldwin طفلها الثاني منه، وأطلاقا عليه اسم Rafael Thomas.
وأعلن الثنائي الخبر على صفحتيهما على أحد مواقع التواصل الإجتماعي، حيث نشر الممثل، البالغ من العمر 57 عاماً، صورة ليد زوجته تمسك بيد الطفل، فيما كتبت Hilaria البالغة من العمر 31 عاماً :"نحن سعيدان بالإعلان عن ولادة طفلنا Rafael Thomas Baldwin".
يشار الى أنّ Rafael لديه شقيقة من والديه هي Carmen، وتبلغ من العمر 22 شهراً، ولديه شقيقة من والده هي Ireland وتبلغ من العمر 19 عاماً، كان قد أنجبها Alec من علاقته السابقة مع Kim Basinger.

 

 

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