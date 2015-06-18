أخبار عاجلة

«اللي بيربي ديب بياكله».. كمال يوجه «3 رسائل» تحذيرية لأمير قطر -
فيديو.. «أصحاب المعاشات»: نواجه عملية تجويع ممنهجة من الحكومة -
عضوان بالكونجرس يشيدان بدور مصر في محاربة الإرهاب.. والسيسي يرد -
بالفيديو.. محمد أبو حامد: «المعاشات» أكبر أزمة ورثها النظام الحالي -
خلال لقائها السيسي..لاجارد تشيد بالتقدم في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي -
محافظة أسوان تبحث حلول مشكلة المياه الجوفية بأساليب علمية -
فيديو| لهذه الأسباب يرفض حازم إمام الترشح لرئاسة الزمالك حاليا -
بالفيديو.. حازم إمام عن تصريحات شيكابالا: «بعد أيه؟» -
فيديو.. أديب يعرض فرصة عمل للمصريين مقابل 400 ألف جنيه في 3 شهور -
إطلاق اسم شهيدين على مدرستين في دمياط -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. سيدتي

في أولى حلقات "مريم": ابنة هيفا وهبي مصابة بالسرطان

Google+ Print
في أولى حلقات "مريم": ابنة هيفا وهبي مصابة بالسرطان في أولى حلقات "مريم": ابنة هيفا وهبي مصابة بالسرطان

الخميس 18-06-2015 16:09

ظهرت الفنانة هيفا وهبي في أولى حلقات مسلسلها "مريم" بشخصية امرأة تعيش صراعاً كبيراً على كافة المستويات في الحلقات المقبلة، وتعاني من مشاكل شخصية وعملية، حيث ظهرت ابنتها الوحيدة وهي مصابة بالسرطان وتحاول هيفا التخفيف عن آلامها واظهار قوتها، لكنّها تبكي أمامها رغماً عنها.
وتلعب هيفا دور امرأة منفصلة عن زوجها الذي تزوّج من أخرى من دون أن تكشف الحلقة عن سبب هذا الانفصال، وفي ظل ظروفها العائلية الصعبة تعيش هيفا مشاكلاً في عملها.

وقد أشاد رواد مواقع التواصل الاجتماعي بأداء هيفا وهبي وعبروا عن إعجابهم بملابسها.
يشارك في المسلسل كل من خالد النبوي وهو متزوج في المسلسل من ريهام عبد الغفور التي يكتشف خيانتها فيضربها ضرباً مبرحاً ويقتل عشيقها.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي