في أولى حلقات "مريم": ابنة هيفا وهبي مصابة بالسرطان

ظهرت الفنانة هيفا وهبي في أولى حلقات مسلسلها "مريم" بشخصية امرأة تعيش صراعاً كبيراً على كافة المستويات في الحلقات المقبلة، وتعاني من مشاكل شخصية وعملية، حيث ظهرت ابنتها الوحيدة وهي مصابة بالسرطان وتحاول هيفا التخفيف عن آلامها واظهار قوتها، لكنّها تبكي أمامها رغماً عنها.

وتلعب هيفا دور امرأة منفصلة عن زوجها الذي تزوّج من أخرى من دون أن تكشف الحلقة عن سبب هذا الانفصال، وفي ظل ظروفها العائلية الصعبة تعيش هيفا مشاكلاً في عملها.

وقد أشاد رواد مواقع التواصل الاجتماعي بأداء هيفا وهبي وعبروا عن إعجابهم بملابسها.

يشارك في المسلسل كل من خالد النبوي وهو متزوج في المسلسل من ريهام عبد الغفور التي يكتشف خيانتها فيضربها ضرباً مبرحاً ويقتل عشيقها.