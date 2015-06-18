ما هي تترات مسلسلات رمضان التي ستنافس بقوّة هذا العام؟

هذا العام، تشهد تيترات مسلسلات دراما رمضان منافسة قويّة بين النجوم، بعد أن أثبت التيتر قدرته على جذب المشاهدين، إذ أنّ الترويج للمسلسلات يبدأ قبل عرضه بأسابيع من خلال تيتر يزيّنه صوت فنان شهير.

فمن هم أبرز نجوم تيترات رمضان هذا العام؟

- عاصي الحلاني يغني تيتر مسلسل "العرّاب" كلمات الشاعر السوري بحر لاواديسا، ألحان وتوزيع رضوان نصري، والعمل بطولة عاصي الحلاني، إلى جانب نخبة من النجوم: عابد فهد، وسلّوم حداد، وسلافة معمار، ونسرين طافش، ورفيق علي أحمد، وعبد المنعم عمايري، وعدد كبير من النجوم، وهو من إنتاج شركة "سما الفن الدولية للإنتاج الفنّي".

- مروان خوري يغني تيتر البداية والنهاية لمسلسل "تشيللو" بطولة نادين نسيب نجيم، ويوسف الخال، وتيم حسن، وهو من إنتاج "سيدرز آرت برودكشن"، كما سيغني تيتر المسلسل اللبناني الرومانسي "قلبي دق"، بطولة كارين رزق الله ويورغو شلهوب، فضلاً عن تيتر "الحب رجائي" لمسلسل "قابل للكسر" الخليجي.

- راغب علامة يغني تيتر مسلسل "24 قيراط بعنوان "حبيني" من تأليف وألحان مروان خوري، بطولة سيرين عبد النور، وعابد فهد وماغي بو غصن، وهو من إنتاج شركة "صبّاح للإنتاج الفني".

- حازم شريف نجم "آراب أيدول" يغني تيتر مسلسل "بانتظار الياسمين" بطولة سلاف فواخرجي، وغسّان مسعود، وصباح الجزائري، وأيمن رضا، وشكران مرتجى، ومرح جبر، ومعتصم النهار، ومحمد حداقي، وأحمد الأحمد، ومحمود نصر، وسامر اسماعيل، ومحمد قنوع، وحلا رجب.

- نانسي عجرم تغني تيتر مسلسل "حالة عشق" بعنوان "مقسومة نصين"، بطولة مي عز الدين، كما ستغني "هي حلوة" وهو تيتر النهاية للمسلسل.

- سابين تغني تيتر مسلسل "أحمد وكريستينا" من بطولتها وإنتاج مروان حداد.

- بلقيس تغني تيتر مسلسل "عناقيد النور"، بطولة باقة من نجوم العالم العربي ومنهم: إبراهيم الزدجالي، وياسر المصري، وصفاء سلطان، وشيماء سبت.

- صابر الرباعي يغني تتر مسلسل "ذهاب وعودة" للنجم أحمد السقا حيث يتعاون فيه مع أيمن بهجت قمر ووليد سعد.

- يارا تغني تتر مسلسل "زواج بالإكراه" من كلمات أيمن بهجت ولحن وليد سعد وتوزيع أحمد إبراهيم، ويلعب بطولة المسلسل زينة وأحمد فهمي.

- مدحت صالح يغني تتر مسلسل "يا أنا يا أنتِ" لفيفي عبده وسمية الخشاب.

- إيهاب توفيق يغني مقدمة مسلسل "ولي العهد" الذي يقوم ببطولته حمادة هلال الذي رفض أن يضع صوته على مقدمة العمل واكتفى بالغناء داخل المسلسل.

- آمال ماهر تغني تيتر مسلسل "حارة اليهود" بطولة منة شلبي وإياد نصار وهو من إنتاج شركة "العدل جروب".

- شيرين عبد الوهاب تغني تيتر مسلسل "طريقي" الذي تقوم هي ببطولته، وتتعاون فيها مع الملحن محمد رحيم.

- وائل جسار يغني تيترات 3 مسلسلات الأول مسلسل "أريد رجلاً"، بطولة إياد نصار، وأحمد عبد العزيز، وظافر عابدين، والمسلسل الثاني "الماريونيت" من بطولة مجدي كامل، والمسلسل الثالث هو مسلسل "مريم" الذي تلعب بطولته النجمة اللبنانية هيفاء وهبي والنجم خالد النبوي.

- ناصر القصبي يغني تيتر مسلسله الرمضاني "سيلفي" بطولة ناصر القصبي، ويوسف الجراح، وحبيب الحبيب، وعبدالإله السناني، وأسعد الزهراني، وهيا الشعيبي، وشيلاء سبت.

- اسماعيل مبارك: يغني تيتر مسلسل "منا وفينا" بطولة عبدالله السدحان، وباقة من نجوم السعودية ومنهم فهد الحيان، ومحمد العيسى، وحسن عسيري، وغيرهم.

-محمد فؤاد: يغني تتر مسلسل "أرض النعام" بعنوان "نفسيات"، وهي من كلمات الشاعر أيمن بهجت قمر، وألحان وليد سعد.

راغب علامة يغني تيتر مسلسل "24 قيراط"

مروان خوري يغني تيتر مسلسل "تشيللو"

عاصي الحلاني يغني تيتر مسلسل "العرّاب"

نانسي عجرم تغني تيتر مسلسل "حالة عشق"

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