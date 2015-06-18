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النيابة تأمر بحبس المتهمين بقتل عامل بـ"السكاكين" فى بولاق أبو العلا

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النيابة تأمر بحبس المتهمين بقتل عامل بـ"السكاكين" فى بولاق أبو العلا النيابة تأمر بحبس المتهمين بقتل عامل بـ"السكاكين" فى بولاق أبو العلا
أمر أحمد معاذ مدير نيابة وسط القاهرة الكلية، بحبس المتهمين بقتل عامل بالسكاكين فى منطقة درب نصر ببولاق أبو العلا، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بالقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد.

وكشفت التحقيقات الأولية للنيابة، أن محل حسن شحاتة للدهب أمام المخزن الذى قتل فيه المجنى عليه، يحتوى على كاميرا سجل عليها خروج المتهمين وهم يحملون الأسلحة فى أيديهم، بالإضافة إلى أن تقرير معهد ناصر التعليمى الطبى يؤكد أن سبب الوفاة نتيجة هبوط حاد فى الدورة الدموية لعدم وصول الدم لعضلة القلب.

وتبين من خلال التحقيقات أن المتهمين هم "م.س" عامل، وزوجته "ت.س" 53 سنة، ربة منزل، وولديه "مختار ومحمود"، ونجل شقيقته "م ص" وشهرته "اميلا"، عاطل، وهو المتهم الأول بالقضية.

وبمواجهة النيابة للمتهمين بالتهم المنسوبة إليهم، أنكروا تماما أى صلته بالواقعة، وأنهم جميعا كانوا متواجدين بالشوارع بذات المنطقة.

واستمعت النيابة لأقوال شقيق المجنى عليه عمر أحمد، والذى اتهم أميلا بقتل أخيه، على إثر الخلافات القديمة فيما بينهما، بينما أوضح "ع أ" ابن صاحب المخزن التى تمت فيه الواقعة بأن والده استدرج المتوفى بغرض إقناعه بالصلح مع المتهمين ثم تركه فى المكان وذهب ليصلى، وفى الوقت ذاته خرج من أجل الإتيان بالشيشة، وكان المجنى عليه بمفرده، فتعدوا عليه الجناة.

كانت البداية عندما اتفقت أسرتان بمنطقة درب نصر على موعد لعقد جلسة صلح بينهما ينهيان خلافاتهما المستمرة، حيث انتظر طرف منهم المتسبب الأساسى فى المشاجرات، وخطفوه واعتدوا عليه بالسكاكين والمطاوى، وتركوه وفروا هاربين.

ونقل أحد المارة المجنى عليه "إبراهيم.أ"، 26 سنة، عامل، إلى مستشفى معهد ناصر التعليمى، حيث توفى.

وكشفت التحريات الأولية هوية 5 من مرتكبى الجربمة بينهم ربة منزل، وتمكنت قوة من القبض عليهم وإحالتهم إلى النيابة، كما تبين أن المتهمين معروفون بسوء السمعة والسير والسلوك فى المنطقة.

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مصر 365