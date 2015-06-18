تجديد حبس المتهمين باستغلال أطفال فى التسول والاتجار بالبشر فى الإسكندرية

جدد المستشار أحمد عبد النبى رئيس محكمة جنح سيدى جابر، حبس المتهمين بالاتجار بالبشر واستغلال الأطفال فى أعمال التسول بعد إحداث إصابتهم وتشويههم لاستعطاف المواطنين، 15 يوماً على ذمة التحقيقات .

وواجهت المحكمة المتهمين باتهامات متمثلة فى الاتجار بالبشر واستغلال الأطفال فى التسول، وتشويه أجسادهم بعد إحداث إصابتهم لاستعطاف المواطنين .

كانت تحريات مباحث مديرية أمن الإسكندرية كشفت قيام كل من محمد م م 34 سنة عاطل مقيم دائرة الجمرك مسجل شقى خطر "مخدرات" السابق اتهامه فى 20 قضية " مخدرات – تشرد – فعل فاضح – تسول " آخرها قضية بقسم العطارين " تشرد "، وزوجته أمل م ع 29 سنة بدون عمل مقيمة بذات العنوان السابق اتهامها فى 9 قضايا " دعارة - تشرد – سلاح أبيض – ضرب – فعل فاضح – تسول " آخرها قضية بقسم العطارين " تسول "، وعمرو .ع .م 28 سنة بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى استغلال الأحداث فى أعمال التسول بوسائل المواصلات والميادين العامة باستعطاف المواطنين.

تم ضبطهم بمنطقة سيدى جابر الشيخ دائرة قسم سيدى جابر وبصحبتهما عدد " 2" حدث كل من نجلهما أدهم م م 3 سنوات، ونجلة الثانية هاجر و م 7 سنوات أثناء استغلالهما فى أعمال التسول بالمنطقة المشار إليها.

بمواجهتهما اعترفا وأضافا بأنه كان معهما طفلين آخرين الطفل نبيل ع ع 3 سنوات وشقيقه هشام 4 سنوات و قاما بإعادتهما لوالدهما عقب علمهما بنشر صورهما على موقع التواصل الاجتماعى.

باستدعاء والد الطفلين عمرو ع م 35 سنة عاطل مقيم دائرة الجمرك قرر بقيام زوجته شيماء ن ع بتسليم طفليها للمتهمين المضبوطين منذ حوالى أسبوعين عقب قيامها بترك منزل الزوجية وهروبها .

وأثبتت تحريات المباحث أن المتهمين يقومون بتشويه أجساد الأطفال وإحداث إصابتهم لجذب استعطاف المواطنين عليهم واعطاءهم مبالغ مالية أكبر .

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