القبض على تاجر فضيات متهم بسرقة كيلو ونصف مشغولات ذهبية من محل بدمياط

أسفرت جهود رجال مباحث دمياط برئاسة العميد سيد العشماوى مدير إدارة البحث الجنائى، عن ضبط تاجر مشغولات فضية وراء واقعة سرقة محل مشغولات ذهبية بشارع التجارى بمدينة دمياط.

ترجع تفاصيل الواقعة إلى البلاغ الذى يحمل رقم 5808 جنح قسم أول دمياط لسنة 2015، والمحرر من المواطن حازم سعد مصطفى فايد 45سنة صاحب محلات مصوغات ذهبية بشارع التجارى دائرة القسم باكتشافه كسر الأقفال الخاصة بالمحل وسرقة بعض المشغولات الذهبية.

تم تشكيل فريق بحث للتحرى وكشف غموض الواقعة وضبط مرتكبيها بإشراف العميد مدير إدارة البحث الجنائى، بالاشتراك مع ضباط فرع الأمن العام بدمياط برئاسة العميد رئيس قسم المباحث الجنائية وضباط إدارة البحث الجنائى.