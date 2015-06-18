إحالة اتهام محمد رمضان بالاعتداء على مواطن بنزلة السمان لنيابة حوادث الجيزة

أحالت نيابة الهرم برئاسة المستشار أحمد حامد رئيس النيابة أوارق القضية المتهم فيها الفنان محمد رمضان بالتعدى بالضرب على أحد المواطنين بمنطقة نزلة السمان التابعة لقسم شرطة الهرم إلى نيابة حوادث جنوب الجيزة لاستكمال التحقيقات، وذلك بعد صدور إذن بضبط وإحضار الفنان على خلفية الإتهام الموجه له.

كانت مشاجرة قد نشبت بين أحد الأشخاص فى منطقة نزلة السمان، والفنان محمد رمضان أثناء تصوير فيلمه "شد أجزاء"، حيث أصر الشخص ويدعى "ميشو" على التقاط الصور التذكارية مع رمضان لكن الممثل رفض لأن الشخص كان يحمل عقاقير مخدرة، وبدا وكأنه "محشش"_على حد زعمه_، وقال المنتج أحمد السبكى لـ"اليوم السابع"، إن محمد رمضان قام بتوبيخ الشخص بعدما تجرأ عليه بألفاظ نابية.

وكان مصدر قضائى قد أكد فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن المشادة التى حدثت بين الفنان وبين المجنى عليه "محمود.ط" 25سنة، تعدى خلالها الأول على الثانى بقبضة حديدية فى يده، مما أدى إلى إصابته بإصابات بالغة فى الوجه، وأشار التقرير الطبى إلى أنه أصيب بجرح قطعى وكسر بعظام الوجه ويشتبه فى إصابته بعاهة مستديمة.

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