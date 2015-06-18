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سائق يقتل عاملا مصابا بالصرع فى الوراق

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سائق يقتل عاملا مصابا بالصرع فى الوراق سائق يقتل عاملا مصابا بالصرع فى الوراق
تمكنت أجهزة الأمن بالجيزة، من القبض على سائق قام بقتل عامل "فراخ" مصاب بالصرع بسبب مشاجرة بينهما، حيث تعدى الأول على المجني عليه بـ"مفك" مما أدى إلى وفاته.

تلقي اللواء محمود فاروق مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطاراً من العميد محمود شوقى مأمور قسم شرطة الوراق يفيد وفاة عامل فراخ، بعد تعرضه للضرب على يد سائق بسبب مشاجرة نشبت بينهما.

وبمناقشة المتهم امام العميد محي سلامه مفتش المباحث أعترف بأنه كان فى طريق لتوصل نقلة "فراخ" وكان بصحبته المجني علية وفجأة أنهال عليا بالضرب، فضربته بمفك علي رأسه حتى فارق الحياة.

وأثبتت التحريات أن عامل "الفراخ" مصاب بحالة صرع وأن السائق تعدي عليه ولم يكن يعلم أن المجني عليه مصاب بمرض الصرع.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت الينابة التى تولت التحقيقات.

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مصر 365