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محافظ أسيوط يطالب بمضاعفة العمل والجهد لخدمة المواطنين بشهر رمضان

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محافظ أسيوط يطالب بمضاعفة العمل والجهد لخدمة المواطنين بشهر رمضان محافظ أسيوط يطالب بمضاعفة العمل والجهد لخدمة المواطنين بشهر رمضان
هنأ المهندس ياسر الدسوقى محافظ أسيوط أبناء المحافظة والأهالى بكل القرى والنجوع والمراكز بحلول شهر رمضان الكريم وطالب فى بيان أرسله إلى جميع الوحدات المحلية ورؤساء المراكز والقرى ووكلاء الوزارات وقيادات المديريات المختلفة على مستوى المحافظة بضرورة مضاعفة العمل وبذل الجهد طوال أيام شهر رمضان المعظم ليكون شهر عمل وعبادة وخدمة للصالح العام.

وقرر المحافظ إنشاء غرفة عمليات مستمرة لمتابعة الخدمات المقدمة للمواطنين والتنسيق مع كل الجهات والهيئات المختلفة بالمحافظة وتوفير كل الوسائل التى من شأنها توفير الراحة الكاملة للمواطن فى الشهر الكريم.

وشدد "الدسوقى" على رؤساء الأحياء والمراكز والمدن والمديريات بضرورة تقديم تقرير يومى عن كل الخدمات والأنشطة التى تقدم للمواطنين والحرص على تواصل العمل على مدار الساعة خاصة فى المديريات الخدمية والهيئات المتصلة بالشارع بشكل مباشر وبالتحديد أعمال النظافة وتوافر مياه الشرب والكهرباء والمستشفيات ومرفق الإسعاف وسيولة الحركة المرورية مؤكداً على ضرورة حل مشاكل المواطنين والتعامل بود واحترام وتذليل كافة العقبات التى تعترض حياتهم اليومية.

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مصر 365