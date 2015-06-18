افتتاح وحدة غسيل كلى بمستشفى فيديمين بالفيوم

صرح الدكتور محمد عبدالله، مسؤول ملف الكلى بمديرية الصحة بالفيوم، بأنه سيتم افتتاح وحدة غسيل الكلى بمستشفى فيديمين بمركز سنورس، بمحافظة الفيوم، خلال شهر، بطاقة 10 ماكينات غسيل كلوى، لتخفيف الأعباء عن المرضى.

وأضاف مسؤول ملف الكلى، أن المستشفى تسلمت 7 ماكينات، بينها 4 من وزارة الصحة، و3 تبرع من إحدى شركات المحمول، وماكينة أخرى تبرع بها الأهالى، مشيرًا إلى أنه جار إعداد محطة للمياه وتركيب الماكينات.

وأوضح مسؤول ملف الكلى، أن إنشاء وحدة الكلى الجديدة، يهدف إلى تخفيف أعباء التنقلات والسفر عن مرضى الفشل الكلوى، حيث تخدم الوحدة قرية فيدمين والقرى المحيطة بها.