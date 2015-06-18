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محافظ سوهاج: إزالة 22 حالة تعد على الأراضى الزراعية بمركزين

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محافظ سوهاج: إزالة 22 حالة تعد على الأراضى الزراعية بمركزين محافظ سوهاج: إزالة 22 حالة تعد على الأراضى الزراعية بمركزين
أكد الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج، فى بيان له، أن الوحدات المحلية لمركزى سوهاج وطهطا قامت بالاشتراك مع مديرية الزراعة بسوهاج وشرطة المسطحات المائية بالمحافظة، وبتأمين من قوات الأمن ومعدات الوحدات المحلية بعمل حملات مكبرة أسفرت عن تنفيذ إزالات لعدد 22 حالة تعد على الأراضى الزراعية، حيث تمت إزالة عدد 17 حالة تعدٍّ على الأراضى الزراعية ناحية مركز سوهاج، وإزالة عدد 5 حالات تعدٍّ على الأراضى ناحية مركز طهطا.

وشدد المحافظ على المتابعة المستمرة لظاهرة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة بسوهاج وتكثيف الحملات بنواحى مراكز ومدن المحافظة، للقضاء على تلك الظاهرة والحفاظ على الرقعة الزراعية وأملاك الدولة.

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مصر 365