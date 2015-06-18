ضبط مصنع مخللات يستخدم مواد غير صالحة للاستهلاك الآدمى بسوهاج

تمكن ضباط إدارة مباحث تموين سوهاج برئاسة العقيد محمد نصحى مدير إدارة مباحث التموين بإشراف اللواء إبراهيم صابر مدير أمن سوهاج من ضبط "على ج ب" 40 عاما مدير مسئول مصنع مخلل – ويقيم دائرة مركز أخميم لحيازته سلع مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك الآدمى.

وتم ضبط "17" جردل مخلل زنة الواحد 10 كجم وضبط "40 " جردل مخلل زنة الواحد 5 كجم بإجمالى وزن عدد "370" كجم مخلل تحرر عن ذلك المحضر رقم 7245 جنح مركز أخميم، وتــــم التحفـــــظ علــــــــى المضبوطــــــــات، و جارى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المذكورين .

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