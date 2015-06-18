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القبض على شبكة دعارة أثناء ممارسة أفرادها للجنس الجماعى بالمنيا الجديدة

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القبض على شبكة دعارة أثناء ممارسة أفرادها للجنس الجماعى بالمنيا الجديدة القبض على شبكة دعارة أثناء ممارسة أفرادها للجنس الجماعى بالمنيا الجديدة
تمكنت وحدة مباحث مكافحة جرائم الآداب العامة بالمنيا تحت إشراف اللواء هشام نصر مدير إدارة البحث الجنائى بالمديرية وبقيادة الرائد محمد سعد زغلول وكيل قسم مباحث الآداب العامة بالمنيا؛ من مداهمة شقة بمساكن بنك التعمير والإسكان بالمنيا الجديدة بداخلها 3 أشخاص يمارسون الرذيلة، مقابل مبالغ مالية من بينهم ربة منزل تعمل قوادة لجلب النسوة الساقطات لتقديمهم على مائدة المتعة الحرام للرجال خلال أول أيام شهر رمضان.

كان قد تلقى اللواء محمد صادق الهلباوى مدير أمن المنيا إخطاراً من مأمور قسم المنيا الجديدة يفيد بورود معلومة إلى وحدة مباحث مكافحة الآداب بالمنيا بقيام عاهرة بتقديم سيدات ساقطات على مائدة المتعة الحرام مقابل مبالغ مالية، وذلك داخل أحد العقارات بمساكن بنك التعمير والإسكان بالمنيا الجديدة.

وعقب تقنين الإجراءات وبانتقال ضباط وحدة مباحث قسم مكافحة الآداب بالمنيا تحت إشراف اللواء هشام نصر مدير إدارة البحث الجنائى وبقيادة الرائد محمد سعد زغلول وكيل قسم مباحث الآداب العامة بالمنيا، تمكنوا من ضبط "لبنى.ح" 34 سنة ربة منزل ومقيمة بإمبابة – جيزة وحالياً بمساكن بنك التعمير والإسكان، و"نادية.م.م" 31 سنة ربة منزل ومقيمة بأسوان وحالياً بالمنيا الجديدة خرساء، و"محمد.م" 36 سنه مدرس ومقيم بكفر المنصورة بدائرة قسم المنيا، وذلك حال قيامهما بممارسة الرذيلة وعمل حفل جنس جماعى بذات المسكن.

وتمكنت وحدة مباحث الآداب من التحفظ على ملابس المتهمين ومبلغ مالى قدره 900 جنيه متحصلات أعمال الدعارة وهاتف محمول يحتوى على مقاطع وصور مخلة بالآداب العامة تظهر به المتهمة الثانية عارية بدون ملابس.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم برقم "1596" إدارى قسم شرطة المنيا الجديدة، وتولت النيابة التحقيق مع المتهمين.

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مصر 365

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