لاحتوائه على كالسيوم وحديد.. الياميش مفيد لمرضى هشاشة العظام والأنيميا

تعتبر الفواكه المجففة كالتين والمشمش والقراصيا من المأكولات الرئيسية فى رمضان وهو ما يطلق عليها "الخشاف" وتكمن سر الفواكه المجففة فى احتوائها على كل مكونات الفواكه الطازجة، ولكن تمتاز بالقدرة على حفظها لأوقات أكبر كما أن نسبة السكريات بها أقل قليلا من الطازجة.

يقول الدكتور خالد مصيلحى أستاذ ورئيس قسم العقاقير والنباتات الطبية بكلية الصيدلة جامعة مصر الدولية تشترك هذه الفواكه باحتوائها على نسبة عالية من الألياف الذائبة التى تبطئ عملية الامتصاص مما يقى من ارتفاع مفاجئ فى سكر الدم، كما أن الألياف الذائبة تخفض نسبة الكوليسترول بالدم، كما تحتوى الفواكه المجففة على ألياف غير ذائبة وهى تمتص الماء بالأمعاء ويزيد حجمها فتعطى الإحساس بالشبع كما أنها ملين طبيعى بدون أحداث مغص.

وأشار أن وجود نسبة من الكالسيوم تجعلها مثالية لمرضى هشاشة العظام وتقوية عظام وأسنان الأطفال، كما أن وجود البوتاسيوم يحمى عضلة القلب وينظم ضغط الدم المرتفع، موضحا كما أن وجود الفوسفور والكالسيوم فى الفواكه المجففة يجعلها مفيدة فى حالات الإجهاد الذهنى وتقوية جهاز المناعة وتنشيط خلايا المخ.

موضحا أن وجود الحديد ضرورى لتعويض ما يفقده الجسم من معادن أثناء الصيام خاصة لدى مرضى الأنيميا فهو يدخل فى تكوين خلايا الدم الحمراء والهيموجلوبين.

ويحذر الدكتور خالد مصيلحى من وجود نسب كبيرة ومركزة من المعادن فى هذه الفواكه يجعل الإكثار منها خطرا على مرضى الكلى خاصة الذين لديهم استعداد لتكوين الحصوات والذين لديهم نسبة عالية من الأملاح.