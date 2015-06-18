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تحرير بلدة رأس الهلال أحد معاقل تنظيم داعش بمدينة درنة الليبية

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تحرير بلدة رأس الهلال أحد معاقل تنظيم داعش بمدينة درنة الليبية تحرير بلدة رأس الهلال أحد معاقل تنظيم داعش بمدينة درنة الليبية
أعلن آمر منطقة الجبل الأخضر التابعة للجيش الليبي، العقيد فرج البرعصى المكلف بتأمين المدن والبلدان المحيطة بمدينة درنة، عن تحرير بلدة رأس الهلال، وهى أحد أهم معاقل تنظيم داعش فى المنطقة.

وقال البرعصى فى تصريح صحفى اليوم الخميس، إن الهجوم على البلدة كان من عدة محاور دون إعطاء مزيد من تفاصيل العملية العسكرية التى حررت البلدة، أو الإشارة إلى حجم الخسائر فى صفوف قوات تنظيم داعش.

وتمركز التنظيم فى بلدة رأس الهلال منذ نهاية عام 2012، قبل أن يُهجّر سكان البلدة أواخر عام 2014.

وقال آمر محور "عين مارة" العقيد سعد عقوب فى وقت سابق لـ«بوابة الوسط» إن قوات الجيش بسطت سيطرتها على كافة المناطق على ساحل الجبل الأخضر الواقعة بين مدينة سوسة إلى مشارف رأس الهلال، لافتًا إلى أن القوات التى تقع تحت إمرة العقيد فرج البرعصى سيطرت على عدة مناطق أبرزها وادى الناقة وكرسة ولاثرون والعرقوب الأبيض، بعد اشتباكات بسيطة مع عناصر تنظيم داعش.
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