قوات العراق تسيطر على"ناظم التقسيم" بالأنبار وتفتح بوابات المياه المغلقة

تمكنت القوات العراقية المشتركة من استعادة السيطرة على "ناظم التقسيم" فى منطقة الثرثار شمال شرقى الرمادى بمحافظة الأنبار وطردت مسلحى تنظيم داعش الإرهابى وفتحت بوابات الناظم لوصول المياه لمحافظات وسط وجنوب العراق.

وقالت مصادر امنية ومحلية إن القوات الأمنية مدعومة بالحشد الشعبى حرروا منطقة الثرثار واستطاعت الوصول للجهة الثانية من الجسر اليابانى قرب الفلوجة شرق الرمادي، مما اسفر قتل وجرح العشرات من داعش وإلحاق خسائر بمعداتهم وأسلحتهم وهروب من تبقى منهم.

وأشارت المصادر إلى أن طائرات القوة الجوية قصفت مقار داعش ودمرت رتلاً للتنظيم بين منطقة الخسفة وقضاء هيت بالأنبار وقتلت العديد من الإرهابيين.. موضحة أن رتل السيارات لداعش كان قادمأ من سوريا ويضم 12 مركبة محملة بالسلاح الثقيل والمتوسط والإرهابيين، ولم تعر ف الخسائر على وجه الدقة لوقوع المنطقة تحت سيطرة التنظيم.

ولفتت المصادر إلى أن قوة حماية سنجار تصدت لهجوم شنه داعش على قرية "الكولات" فى أطراف جبل سنجار، حيث قتلت عشرة من المسلحين واستولت على أسلحة خفيفة ومتوسطة تعود لهم، فيما لاذ الباقون بالفرار.

كما شن مسلحو داعش هجومإ آخر على قرية "أم جريف" غربى سنجار، التى تبعد مسافة ثلاثة كيلومترات عن الحدود السورية، وتصدت لها قوة حماية سنجار وقتلت 20 إرهابيا ودمرت عدة سيارات.