واشنطن بوست: مخاوف من هجوم جديدة لداعش مع حلول شهر رمضان

قالت صحيفة "واشنطن بوست" إن حلول شهر رمضان يثير مخاوف جديدة من شن تنظيم داعش لهجوم.

وأوضحت الصحيفة أنه بالنسبة لمن يراقبون تنظيم داعش، فإن شهر رمضان يقدم لهم سببا للخوف، فقد أصبح الشهر وقت العمل للتنظيم المتطرف، الذى يرى الأهمية الدينية للشهر الفضيل كإضافة حتمية للجهاد، وفرصة لشن هجوم.

وفى العام الماضى على سبيل المثال، أعلن التنظيم دولة الخلافة المزعومة فى أول يوم رمضان. ووأعلن المتحدث باسم التنظيم أبو محمد العدنى عهد جديدا من الجهاد الدولى، وكان هذا تصعيدا كبيرا فى خطاب التنظيم، وكان توقيته لا تخطئه العين. وبعد فترة وجيزة من هذا الإعلان، ظهر زعيم التنظيم لأول مرة وكان يتحدث عن أهمية شهر رمضان لداعش.

ووفقا لما ذكرته جماعة صوفان لأبحاث الإرهاب، لم تكن هذه المرة الأولى التى يقوم فيها داعش بخطوات كبرى تزامنت مع رمضان. ففى عام 2013، اقتحم التنظيم الذى كان يعرف فى هذا الوقت باسم "الدولة الإسلامية فى العراق والشام" سجن أبو غريب، وانضم العديد من السجناء الذين هربوا خلال الاقتحام للتنظيم فيما بعد. وفى عام 2012، شن التنظيم حملة قصف تستهدف القوات الأمنية والأحياء الشيعية فى العراق التى خلفت كثير من القتلى.

وأشارت صحيفة الجارديان فى هذا الوقت إلى أن توقيت القصف كان لإحداث أكبر قدر من الخسائر قبيل السحور. وقال البغدادى وقتها فى تسجيل صوتى " نحن نبدأ مرحلة جديدة".

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