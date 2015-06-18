"إسلامية دبي" تصدر إمساكية لفاقدي البصر "بلغة برايل"

أصدرت إدارة البحوث بدائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي بالتعاون مع جمعية الإمارات للمعاقين بصريا في الشارقة إمساكية لشهر رمضان المبارك للعام الجاري " بلغة برايل".

وقال عادل جمعة مطر مدير إدارة البحوث أن الدائرة انتهت من المرحلة الأولى في خدمة هذه الفئة من الناس وهي إصدار /100/ نسخة من إمساكية شهر رمضان المبارك بناء على الحاجة وتحديد المنتفعين بها ممن تعاملوا مع الجمعية والجهات المعنية بهذه الفئة في دبي.

وأضاف مطر أن الدائرة حرصت على إمداد /4/ جهات متخصصة بهذه الشريحة في دبي بهذا الإصدار وتم اختيار لغة "برايل" باعتبارها اللغة المفهومة لديهم لإعانتهم على معرفة أوقات الصلوات والإمساك والإفطار وحسن استثمار أوقات هذا الشهر الكريم بالعبادة وذكر الله تعالى ..منوها أن الدائرة ستتم خدمتها لهذه الفئة من خلال المرحلة الثانية وهي إصدار تقويم سنوي معتمد بهذه اللغة أيضا لينتفع به كل فاقد بصر على أرض دولة الإمارات العربية المتحدة على مدار العام.

>