السبانخ تخلصك من التوتر والكسل والإرهاق.. لكن بشروط

لا تتوقف فوائد السبانخ الخضراء أبدا، فهى من الخضراوات الورقية عالية الفائدة وبالغة العناصر وتحتوى على كم هائل منها، ومن الفيتامينات التى فى الغالب تنقص الجسم بسبب سوء التغذية وعدم اختيار نوعيات الطعام المفيدة والتركيز على نوعيات الطعام السريعة، والوجبات الجاهزة ضعيفة العناصر والتى تطال أضرارها المناعة بشكل مباشر.

الدكتورة سمر جميل أخصائية التغذية أكدت على أن السبانخ لها من الفوائد الخفية الكثير، خاصة فيما يخص علاج الجسم من حالة الكسل والإرهاق العام، وهى معلومة خافية عن البعض، فهى تساعد على تخلص الجسم من حالة التكسير وآلام العظام والغضاريف والعضلات التى يعانى معظمنا منها ليلا، إضافة إلى أنها مهدئ للأعصاب ومخلص عام من التوتر وتشنج الجسم.

وتابعت أخصائية التغذية موضحة أن الشعور الدائم بالإرهاق تخلصك منه السبانخ بمجرد تناول كمية مناسبة منها فى الشهر حوالى 4 مرات، ولكن هناك شروط لعلاج السبانخ لآلام وتوتر الجسم، أهمها تهيئة الأوضاع لامتصاص جيد لها وتمثيلها غذائيا بشكل جيد، ليمتصها الجسم ويقضى على وجع الجسم، وأهم هذه الشروط، تناولها نيئة إذا أمكن كنوع من الخضراوات الورقية، أو طهيها بالسلق، أو على البخار "سوتية" حتى لا تفقد عناصرها وتعالج آلام الجسم.